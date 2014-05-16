港报财经评论：债市不寻常，复苏预期变--信报5月16日

债市不寻常，复苏预期变/ 习广思

市场话题仍离不开内房，早前提到境外发债是内房企最后一条再融资水喉，碧桂园 发债反应是焦点。早前有报道指出，由于投资者担忧内房风险，令碧桂园推迟发债，其后公司向“四叔”基金私人配售2.5亿美元5年期债券，即时成为信心指标，公司重新公开发债，侧闻反应好转。“四叔”买这笔债，犹如当年华置 主席刘銮雄以6亿美元认购恒大 债券一样，虽然息率不能同日而语，但有银士对收息投资的需求仍然存在，何况拥7.5厘息的投资甚少。对大型内房发展商而言，发债仍是抽水的理想之选。

另一边厢，绿城 、融创 双双停牌，市场消息指出，绿城主要股东及管理层宋卫平和寿柏年，有意向融创及九仓 再出售30%股权，这次可能全身退出。绿城经历过不少风雨，2009年债券濒临违约，2012年引入九仓及融创，宋卫平明言要改变过去高负债模式，痛定思痛，改变策略。如今以市账率计，绿城估值回落至九仓入股之时，两大管理层打算抽身，是否表示对后市悲观？港股持续反弹，主调没变，一是由蓝筹股轮流反弹支撑大局，并挟高指数；二是疲弱低残股份炒反弹，集中在二三线股。恒指昨天收报22,730点，上升148点；成交额548亿港元。这轮反弹由不同板块带动，例如电讯、石油、地产、内银股等，昨天轮到腾讯 带动科网股反弹，其他板块已见回吐。大市成交薄弱，超卖反弹或近尾声，后市视乎轮流炒及炒落后的情况是否持续，但看好的投资者再挟高指数难度甚高，接下来更考选股能力。

便宜货卖不出，可能要再减价，正如许多人强调中资股估值便宜，惟公司盈利或继续跌，到时便不算是便宜。瑞银罕有地大幅下调沪深300指数非银行大盘股盈利预测，市场共识是增长14%，瑞银估下跌3%，拖累公司盈利的原因是房地产市道疲弱，以及人民币贬值因素。瑞银又指出，计入盈利下跌因素后，恐怕A股跌幅将扩大至20%。欧美债市汇市连续几日翻波。债市可能平淡且沉闷，但债市投资者的触觉可能较股市更敏锐，债券表现显示资金流向，不得不看。欧美债市再次急涨，最大原因是联储局持续放鸽，促使投资者继续涌入债市。联储局主席耶伦多番强调低息，推动资金再涌入债市的原因，应该是她在听证会上强调美国楼市复苏力弱，确认了市场人士对经济复苏的担忧。

____________________________________________________________________________

逢低吸美元未必有效/ 苏子

今年以来美元兑日圆与美国10年期国债息率的相关性高达0.895，反映美元兑日圆的走势，其实极受美国10年期国债息率影响。近日该类国债息率已跌至2.52％的半年新低，若上述的相关性保持不变，则美元兑日圆稍后将有较大机会，跟随疲弱的债息破关而下。昨天亚洲市美元兑日圆曾跌破上日一直稳守不破的101.7日圆低位支持，可惜破位后仅低见101.6日圆，便迅即止跌回稳，并返回101.8日圆水平以上波动。昨天欧洲入市后，美元兑日圆更进一步回升至102日圆关口以上，最高曾见102.11日圆水平。从昨天美元兑日圆略为下破前天的101.7日圆低位后，便已成功止跌回升，并重返102日圆关口来看，目前，市场上仍有大量投资者采取逢低买入美元兑日圆的策略。

事实上，目前买入美元兑日圆似乎可以有不错的值博率，因投资者只要在汇价跌破今年2月4日的100.73日圆低位向上延伸的短期上升支持线后，果断地止蚀，若跌不破便可博取汇价在成功向上突破50天平均线阻力后，将继续走高的潜在回报。但问题是，当太多人也采用此策略时，担心上述的短期上升支持线便未必能发挥到应有的支持力，反而更有机会在失守此支持线后，迅即下跌至101.1╱101.4日圆的关键支持区以下，以触发更具规模的止蚀沽盘入市而急挫，并使到那些在跌破上述的短期上升支持线后未有果断地止蚀的投资者，更不愿止蚀，从而招致随后可能带来的严重亏损惨况。

若稍后美元兑日圆真的可以成功破关而下的话，届时将有甚高机会是由美国10年期债息进一步下挫所触发。投资者若是顺着目前美国10年期债息已形成的弱势入市的话，其实应该待美元兑日圆回升至接近50天平均线阻力附近时入市，建立短仓，止蚀位则设在100天平均线阻力以上，博汇价稍后在失守上述的短期上升支持线后可以向下急挫的潜在利润。虽然昨天美元兑主要欧洲货币继续造好，但美元兑日圆却乏力破关急升并背驰，故小心美元兑日圆或在应升不升下，将随时出奇不意地向下作出重大突破。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞