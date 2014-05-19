《香港重要政经日程》--5月19日-5月26日

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
================== 今日重要政经消息=================
5月19日（周一）
-- 香港2-4月失业及就业不足统计。
-- 中电控股 董事会考虑派发2014年第1期中期股息。
-- 国美电器 公布三个月业绩。
-- 荣阳实业 公布中期业绩。
-- 康师傅控股 公布三个月业绩。
--10:00 融创中国 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月20日（周二）
-- 先进半导体 公布三个月业绩。
-- 民生国际 公布年报。
-- 敏华控股 公布年报。
-- 信利国际 公布三个月业绩。
--10:00 中国远洋 在香港和北京举行股东周年大会。
--10:00 雨润食品 股东周年大会。
5月21日（周三）
-- 中国财政部于离岸招标国债。
--10:00 碧桂园 股东周年大会。
--15:00 熔盛重工 股东周年大会。
5月22日（周四）
-- 中国北车 首日挂牌。
-- 香港公布4月消费物价指数（CPI）。
-- VTech Holdings 公布年报。
--09:00 中石油 在北京举行股东周年大会。
--10:00 中移动 股东周年大会。
--10:00 恒安国际 股东周年大会。
--11:00 中国电力 股东周年大会。
--11:00 万科置业(海外) 股东周年大会。
--14:00 中国国航 在北京举行股东周年大会。
5月23日（周五）
-- 碧瑶绿色 首日挂牌。
-- 超盈国际 首日挂牌。
--09:00 招商局国际 股东周年大会。
--10:00 香港中旅国际 股东周年大会。
--10:00 瑞声科技 股东周年大会。
--15:00 龙湖地产 股东周年大会。
--16:00 中海油 股东周年大会。
*5月24日（周六）
--13:00 海通证券 在中国举行股东周年大会。
*5月26日（周一）
-- 百丽国际 公布年报。
-- 华润创业 公布季报。
-- 利信达集团<0738.HK公布年报。
-- 李氏大药厂<0950.HK公布季报。
-- 太平洋恩利 公布半年报。
--11:30 中国海外宏洋 股东周年大会。
--11:00 港华燃气 股东周年大会。
--15:00 中国海外 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
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