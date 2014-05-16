芝加哥期市：玉米仍近一个半月低位，本周或创近11个月单周最大跌幅

7月大豆期货 本周至今下跌1.4%，为上月来第三周下滑。
天气预测机构Commodity Weather Group表示，美国中部平原地区从周五到周末料有阵雨，下周后期降雨的几率加大。玉米因而承受压力。
美国农业部数据显示，上周出口销售旧作玉米34.3万吨，分析师预估区间为20-40万吨；旧作大豆出口销售7.36万吨，高于分析师预估区间。
美国农业部报告周度出口销售美国旧作小麦5.49万吨，低于预估，新作小麦销售19.71万吨，符合预估。
-------------------------0035GMT-----------------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 677.75 -0.50 -0.07% -1.81% 699.90 30
CBOT玉米 484.50 0.25 +0.05% -2.22% 505.92 31
CBOT大豆 1466.25 -4.00 -0.27% -1.38% 1476.76 42
CBOT稻米 $15.38 $0.00 +0.00% +0.65% $15.47 49
美国原油 $101.72 $0.22 +0.22% -0.63% $101.67 60
汇率
欧元/美元 $1.371 $0.000 +0.01% -0.02%
美元/澳元 0.935 0.000 -0.02% -0.20%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 张若琪/石冠兰 审校 于春红/王兴亚)