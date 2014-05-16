港报社评：翘首以待政府拿出无筛选方案--明报5月16日

政改3人组昨日明确表示公民提名、政党提名及三轨方案，成为第2轮政改谘询内容的机会很低，政府会提出具体方案供市民讨论。过去一段日子，政改3人组以护法自居，排除他们认为不符合《基本法》、全国人大常委会决定和解释的意见方案，这种一味否定的工作不难做，现在他们要从否定派变身为建设派，且看他们提出的具体方案，能否达至无筛选诉求，争取到大多数市民与立法会2/3议员支持，落实有真正选择的特首普选。

公民提名在政改谘询触礁，与其说是法律问题，毋宁说是政治选择，因为在政治现实看不到各方对公民提名有达成共识的可能。就政改方案建议，若言激进极端，并非泛民独有，建制阵营也有激进极端方案建议，例如民建联与工联会的方案，「出闸」高门槛，摆明就是要筛选，特别是工联会的方案，要求有意参选者报名时声明拥护中国宪法、基本法和保证效忠香港特别行政区，更是极尽保守之能事。

林郑月娥等人在首轮谘询，经常说市民的最大共识是2017年实现一人一票选举行政长官。港人等待普选已经30多年，就许多人而言，当年的青壮后生已经等到现在的白发苍苍，港人当然热切盼望一人一票选特首。一人一票只是形式，港人是否可以有真正选择空间选出心目中的人当特首，才是普选关键。

中间温和力量首要整合起来，提出一个主流方案，争取落实符合香港最根本利益的真普选。若出现中间温和力量主导的局面，中央仍然坚持筛选，则港人算是尽过努力，日后香港前景以至一国两制的下场，就不是港人的责任了。

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