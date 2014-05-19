《香港报摘》--其他报纸重要消息5月19日

* 明报：

--市区重建局早前成立专责委员会检视实施3年的「需求主导」计划的申请框架，本周市建局将展开谘询工作。消息透露，因预期已开展的需求主导项目会全亏蚀，故应否提高申请门槛是检讨重点，包括须集齐67%重建意愿业权的要求，应否提升至80%才能申请，以及地盘最小面积应超过400平方米。 * 星岛日报：

--内地金矿营运商恒兴黄金（新股代码： ）今日起至周四招股，发行2.3亿股新股，最多集资额4.6亿港元。公司已引入两名基础投资者，其一为紫金矿业 子公司金山香港。

--越秀房托 推动零售物业转型，为集团位于广州的维多利广场引入迅销 旗下UNIQLO旗舰店，并采用「固定租金或分成」方式租出，按店铺营业额某个比例（一般不多于10%）或固定租金，取其高者为租金。UNIQLO今年3月进驻该广场首三日，客流量近10万，相当于去年该广场的全年客流量，并期望以快速时尚品牌吸引更多客流，推动租金收入增长。 * 苹果日报：

--有银行看中有关需求，首次推出供散户认购、可选择看淡人币的结构性存款；产品名字虽然吓人，除非银行倒闭，否则即使人币滙价持续下跌，投资者仍可因「贴中」跌市获5厘回报，但计及滙兑有机会输钱离场。 * 东方日报：

--中银人寿去年新做标准保费升两成九，执行总裁老建荣设三大指标，计划五年内毛保费收入、新做标准保费及税后盈利于五年内增加一倍，即2017年毛保费收入达360亿元，并进军东南亚。

--金地商置 金地商置行政总裁徐家俊表示，未来商业地产项目，除非规模很大，否则将由金地商置投地发展，同时会考虑收购合适的商业物业，料经过五至七年，商业物业租金将占利润约三分之一。 * 文汇报：

--碧桂园 公告指，已知会信托人及2017年到期的票据的持有人，有关所有未偿还2017年到期的票据，将于今年6月15日（「赎回日期」）获悉数赎回，而赎回价则相等于该票据本金额的105.625%加上赎回日期应计而未付的利息。

--永隆银行估计，香港人民币存款到年底可突破1.2万亿元，较3月底的数字增27%；如计及存款证，更将达到1.5万亿元。 * 大公报：

--中广核矿业 宣布，收购最终控股公司「中广核铀业发展」的「北京中哈铀」全数权益，出售价为1.33亿美元，折合港币约10.3亿元，从而间接持有位于哈萨克的两个铀矿山。

--香港国际机场4月份整体处理量持续上升，其间客运量达540万人次，按年升9.5%；货运量36.2万公吨，升6%；飞机起降量3.27万架次，升7%。香港机场管理局行政总裁许汉忠称，复活节四天假期平均每日客运量达19.2万人次，较去年同期升3.5%。（完）