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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 08:22 BJT

《香港报摘》--经济日报5月19日

* 要闻版头条：

--亚股近月强势，跑赢欧美股市，投资界憧憬打破「5穷（港股传统上所谓5穷，指5月通常遇跌市，西方股市传统亦有sell in May的说法）」魔咒。 * 其他： 　　--「沪港通」已满月，据了解，正式开通前当局现时两大关注是，运行初期南下资金远多过北上，给人只有港方受益之感，及两地能否建立有效监管合作机制。

--财政司司长曾俊华昨于网志撰文，提醒市民必须留意换楼时「先买后卖」风险，如买卖时间相差较远，原物业价值或出现大幅波动；一旦卖楼时楼价下滑，或直接影响市民负担新楼的能力。。

--融创中国 拟收购绿城中国 不超过三成股份，一时间市场对于背后原因议论纷纷。两公司主席亲自撰文回应，言语中似暗示未来绿城将由融创主导。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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