《香港报摘》--信报5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
* 要闻版头条：
--政府修订双倍印花税（DSD）后首个周末，睇楼量明显回升，惟「旺丁不旺财」，十大屋苑过去两天成交持续低位徘徊。地产界人士认为，修订DSD暂未带动二手市场，由于盘源紧绌，业主议价空间有限，料成交量保持低水平，业主或须进一步减价方可售出单位。。 * 其他： --近期人民币贬值，中银集团人寿保险为其人民币保单推出保证兑换率安排，若出单后人民币滙率下跌，该公司将向客户作差价补贴，最多为300点子，即为人民币贬值3%包底，减少承保人的滙兑风险，入场门槛为30万元人民币保费总额的保单。
--天达资产管理环球策略股票基金经理贝德鸣（Mark Breedon）认为，中国股票质素参差，但估值便宜，吸引投资者买入；加上中国政府将继续开放资本账，市场亦等待公布中港基金互认安排，届时或可令低残甚久的金融股步出严冬。
--从事生产及分销男装皮鞋的动感集团 首席执行官张文彬表示，该公司位于内地一二线城市的销售受到网上购物的影响，但三四线城市销售则没有下滑，预计今年透过经销商开店的同店销售仍将有增长。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注