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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 08:34 BJT

《香港报摘》--信报5月19日

* 要闻版头条：

--政府修订双倍印花税（DSD）后首个周末，睇楼量明显回升，惟「旺丁不旺财」，十大屋苑过去两天成交持续低位徘徊。地产界人士认为，修订DSD暂未带动二手市场，由于盘源紧绌，业主议价空间有限，料成交量保持低水平，业主或须进一步减价方可售出单位。。 * 其他： 　　--近期人民币贬值，中银集团人寿保险为其人民币保单推出保证兑换率安排，若出单后人民币滙率下跌，该公司将向客户作差价补贴，最多为300点子，即为人民币贬值3%包底，减少承保人的滙兑风险，入场门槛为30万元人民币保费总额的保单。

--天达资产管理环球策略股票基金经理贝德鸣（Mark Breedon）认为，中国股票质素参差，但估值便宜，吸引投资者买入；加上中国政府将继续开放资本账，市场亦等待公布中港基金互认安排，届时或可令低残甚久的金融股步出严冬。

--从事生产及分销男装皮鞋的动感集团 首席执行官张文彬表示，该公司位于内地一二线城市的销售受到网上购物的影响，但三四线城市销售则没有下滑，预计今年透过经销商开店的同店销售仍将有增长。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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