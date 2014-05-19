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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月19日

路透香港5月19日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7518港元
       ）
 
 美股道琼工业指数      上周五收高44.5点或0.27%，报16,491.31点。小盘股在近期大跌后小幅回
 升，且非必需消费品类股走强。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       171.300    0.78      15937            13.279      -0.16
 中国铝业                       9.120    0.22      10452             2.828      -0.08
 中国移动                      49.650    1.41     282166            76.975       0.69
 中国人寿                      39.030    0.75      26910            20.170       0.60
 中石油                       118.350    0.55      16825             9.174      -0.60
 中石化                        91.070    0.63      17904             7.060       0.42
 汇丰控股                      53.210    1.58    2750819            82.495       1.41
 中电信                        52.380    2.63      15253             4.060       0.50
 中国联通                      15.660    1.23     167729            12.139       1.16
 兖州煤业                       7.810    1.30      33695             6.054      -0.43
 华能国际                      41.790    3.16       8530             8.099       0.36
 南方航空                      15.140   -0.79       8557             2.347       1.17
 东方航空                      15.500   -0.77       2539             2.403      -1.11
 中芯国际                       4.100    0.24      19927             0.636      -0.68（
 完）
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