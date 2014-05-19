《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透香港5月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股上周五收市价的比较：（1美元=7.7518港元 ） 美股道琼工业指数 上周五收高44.5点或0.27%，报16,491.31点。小盘股在近期大跌后小幅回 升，且非必需消费品类股走强。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 171.300 0.78 15937 13.279 -0.16 中国铝业 9.120 0.22 10452 2.828 -0.08 中国移动 49.650 1.41 282166 76.975 0.69 中国人寿 39.030 0.75 26910 20.170 0.60 中石油 118.350 0.55 16825 9.174 -0.60 中石化 91.070 0.63 17904 7.060 0.42 汇丰控股 53.210 1.58 2750819 82.495 1.41 中电信 52.380 2.63 15253 4.060 0.50 中国联通 15.660 1.23 167729 12.139 1.16 兖州煤业 7.810 1.30 33695 6.054 -0.43 华能国际 41.790 3.16 8530 8.099 0.36 南方航空 15.140 -0.79 8557 2.347 1.17 东方航空 15.500 -0.77 2539 2.403 -1.11 中芯国际 4.100 0.24 19927 0.636 -0.68（ 完）
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注