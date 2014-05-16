基金产业：美国大型对冲基金在第一季“顺势”出脱网络股

路透纽约5月15日 - 顶级对冲基金今年第一季减持Netflix 和Groupon 等知名网络股，增持被认为更成熟、波动更低的类股。

高成长网络软件股以及生物科技股曾是2013年市场的宠儿，但其股价在今年3月初开始大幅下滑。Netflix曾是去年标准普尔500指数涨幅最大的成份股，也是对冲基金重要的持仓股，然而目前已距今年收盘高位下滑了逾24%。

根据Hedge Fund Research的数据，4月对冲基金在科技股和健康医疗股的投资减少3.65%，为2008年10月以来最大月度降幅，延续3月1.8%的跌势。

知名对冲基金经理当中，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)第一季对Netflix的持股减少15.8%，至220万股左右。老虎环球基金(Tiger Global Management)则在当季将所持有的66.3万股悉数售罄。

Netflix在第一季的多数时间里股价较去年上涨，因此该基金可能卖得正是时候。

老虎基金还出清了1,146万股Groupon股票。这些股票在2013年底时市值为1.349亿美元，到第一季末就只值8,990万美元了。

根据瑞士信贷数据，在股票多空对冲基金(Long/short hedge fund)多头仓位前100名当中，互联网软件和服务类股占到约10%，1月时为20-25%。

瑞信称，当网络股崩跌时，多空对冲基金经理人转而作空这些股票。该类股的多头仓位目前约占多空总仓位的约25%，为至少三年来最低比率。

EBay 在第四季成为美国大型对冲基金的宠儿，此后不久维权股东伊坎呼吁公司分拆PayPal业务。今年第一季该股继续受到追捧。

Omega基金的EBay持股数增加逾两倍，达到290万股。Jana也在第一季建立390万股的仓位。截至3月31日，伊坎持有2,780万股EBay股份。(完)