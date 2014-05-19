《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月19日

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透上海5月19日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(5月19日-5月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280.5 7年 续发固息国债 5/15-5/19 今年第六期国债首次续发 财政部 280 10年 续发固息国债 5/22-5/26 今年第五期10年品种第二次续发 财政部 至多300 1/3/5年 凭证式国债 5/10-5/19 进出口行 60 3年 固息金融债 周一 60 5年 固息金融债 周一 中国石化 100 六个月 超短期融资券 周二 国开行交易所 30 2年 固息增发债 周三 2013年第一期增发 10 5年 固息增发债 周三 2013年第二期增发 国开行 至多260 1/3/5/7/10年 固息增发债 周四 2014年第8-12期增发 农发行 至多50 3年 固息增发债 周四 2014年第33期首次增发 农发行 至多50 5年 固息金融债 周四 2014年22期第三次增发 农发行 至多50 1年 固息增发债 周五 2014年第30期第三次增发 国电集团 65 1年 短期融资券 周四 ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 中国铝业公司 短期融资券 50 上周六 农发行 浮息债 120 上周日 国开行 固息金融债 50 周一 中国铝业公司 固息债 80 周二 天津城市基础 短期融资券 50 周二 设施建设投资集团 农业银行 固息次级债 200 周二 农业银行 浮息次级债 50 周二 进出口银行 固息金融债 148.20 周三 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 1,850 1,850 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日 暂无 =====================================================================================(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴/边竞)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注