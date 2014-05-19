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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 12:39 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--5月19日

路透上海5月19日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(5月19日-5月23日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
    =======================================================================================    
    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)
        
    财政部        280.5     7年      续发固息国债   5/15-5/19 今年第六期国债首次续发
    财政部        280       10年     续发固息国债   5/22-5/26 今年第五期10年品种第二次续发    
    财政部    至多300   1/3/5年      凭证式国债     5/10-5/19  
    进出口行       60       3年      固息金融债     周一
                   60       5年      固息金融债     周一    
    中国石化      100     六个月     超短期融资券   周二    
        
    国开行交易所   30       2年      固息增发债     周三      2013年第一期增发
                   10       5年      固息增发债     周三      2013年第二期增发    
    国开行      至多260 1/3/5/7/10年 固息增发债     周四      2014年第8-12期增发
    农发行     至多50       3年      固息增发债     周四      2014年第33期首次增发
    农发行     至多50       5年      固息金融债     周四      2014年22期第三次增发 
    农发行     至多50       1年      固息增发债     周五      2014年第30期第三次增发   
    国电集团      65        1年      短期融资券     周四               
    =======================================================================================    
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元)   
       
    中国铝业公司    短期融资券       50          上周六    
    农发行          浮息债          120          上周日
    国开行          固息金融债       50          周一    
    中国铝业公司    固息债           80          周二
    
    天津城市基础    短期融资券       50          周二
    设施建设投资集团   
    农业银行        固息次级债      200          周二
     
    农业银行        浮息次级债       50          周二
    进出口银行      固息金融债      148.20       周三

                 
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      --           --         1,850      1,850
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
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     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
    
    暂无
    =====================================================================================(完)

 (整理 吴芳；审校 丁淑琴/边竞)
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