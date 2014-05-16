《路透晚报》--5月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：金融机构应将同业业务纳入统一授信体系，控制好流动性风险

中国央行最新要求，金融机构应当合理配置同业业务的资金来源及运用，将同业业务置于流动性管理框架之下，加强期限错配管理，控制好流动性风险。

---中国数据：4月实际使用外资重回增长，对今年外贸目标有信心--商务部

中国商务部周五公布，4月实际使用外资（FDI）同比增长3.4%至87亿美元，扭转3月的下滑态势。商务部对今年外贸形势持谨慎乐观判断，有信心实现今年预定增长目标。

--中国国企：1-4月累计利润同比增速升至6.5%，地方国企由负转正--财政部

中国财政部周五公布2014年1-4月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额7,428.4亿元人民币，同比增长6.5%，地方国有企业利润今年以来首次实现正增长。

--中国经济：二季度有下行惯性，但全年7.5%的目标可望实现--发改委专家

中国今年以来宏观经济指标持续走弱，对此国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为，经济预计仍会有段时间的惯性下行，但综合诸多先行指标看，也有积极变化，全年增长7.5%的目标差不多能实现。

--《综述》越南反华暴乱导致多达21人死亡，中国谴责越南政府不作为

越南反华暴乱进一步扩散，一位医生周四称有多达21人死亡，一家大型外资钢铁项目也被纵火焚烧。这场暴乱的起因是中国在南海搭建油井设施。

--中国经济：5月开始信托兑付潮来袭，地方政府偿债压力激增--报载

中国地方政府债务问题一直备受关注。经济参考报周五报导称，渡过较为平稳的前四个月后，5月开始政府债务融资类信托到期量陡增，兑付潮将汹涌来袭，地方政府偿债压力激增。

--中国金融：国开行2013年净利润799.17亿元人民币，同比增长26.66%

中国国家开发银行发布的2013年年报显示，该行去年实现净利润799.17亿元人民币，同比增长26.66%。同期不良贷款余额和不良贷款率则均较上年有所上升。

--香港数据：第一季GDP按年增2.5%，整体货物出口明显放缓

香港政府周五公布，今年第一季本地生产总值（GDP）按年增长2.5%；而经季节性调整后，GDP按季增长0.2%。政府在新闻稿中指出，第一季GDP增幅维持温和增长，稍慢于上一季2.9%的升幅。当季货物出口表现呆滞，反映先进市场改善进度缓慢。

--台越关系：台湾将和日本、新加坡等向越南施压，要求赔偿相关损失

台湾外交部周五称，将和日本、新加坡等国合作向越南施压，要求赔偿暴乱相关损失。

【固定收益】

--《分析》中国PPN高增长有望延续，可引合格投资人制度改善流动性

中国推出仅三年的非公开定向债务融资工具(PPN)，已迅速成为银行间标准化债券的核心品种，呈现供需两旺态势。在部分行业信贷受限、非标融资监管升级的大背景下，PPN由于发行存量不受净资产40%红线制约，受到发行人的日益青睐。

--《中国信用市场观察》流动性难言利好，债市中场调整

中国债券市场在上周上涨狂欢后，本周出现中场调整。利率债和信用债收益率多数抬升，利率债期限利差略陡峭化，信用利差整体持稳下行；评级利差则继续扩大，显示信用债分化行情继续，机构对中低评级品种仍显谨慎。

--中国债市：中证指数公司实时国债收益率曲线和估值近期有望上线

中国中证指数公司总经理马志刚透露，该公司的实时国债收益率曲线和估值工作已基本完成测试，有望于近期正式上线。

--中国债市动态：现券清淡交投中持稳，仍需观察一级市场配置需求动向

中国银行间债市周五延续上日稳势，交投更趋清淡，中期金融债的关注度稍高。由于今日无新债招标，消息面也相对淡静，市场缺乏指引。

--中国债市：宏观基本面与政策处真空期IRS窄幅震荡，关注缴税影响

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周五窄幅震荡。交易员表示，今日无新债招标，宏观基本面及政策面亦处于真空，市场交投热情一般，波动亦不大。

--中国票据市场：转贴利率本周大涨，资金与信贷额度谨慎预期致卖盘增加

中国银行间市场票据转贴利率本周大涨。市场人士表示，市场中长期资金供给有所减少，央行则要求提高个人房贷发放效率，资金与信贷额度的谨慎预期致票据卖盘增加，进而推高了其收益水平。

【外汇】

--分析：人民币走势大逆转 暴露中国企业对冲短板

许多中国大型企业现在才开始应对汇率风险，而这是外国竞争对手早就在应对的问题。

--《离岸人民币综述》离岸国债料获长线资金青睐，人民币升贬预期淡化

离岸中心开枝散叶，已令人民币投资概念回归正常化。今年首批离岸国债标售，预料将获得更多长线资金的青睐，人民币升值预期重要性淡化，短天期表现将较长天期为佳。

--中国外汇：上海自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营首批试点

中国上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批银企合作试点周五签约，这项试点允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主帐户，集中管理境内外成员企业的外汇资金，开展资金集中收付汇，轧差净额结算，帐户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。

--中国汇市：人民币高开低收供求基本平衡，月底前料持续横向整理

中国人民币兑美元周五周五高开低收，全周累计贬值0.09%。中间价微幅升值，客盘结购汇总体较为均衡，日内价格窄幅振荡频率较高。交易人士预计，月底前供求将维持相对平衡。

--人民币衍生品：美元远掉升水续盘整但存上行压力，企业持汇意愿上升

境内外汇市场中，人民币兑美元远掉升水本周在持续横向整理中寻求向上突破。交易人士认为由于预期分化、避险需求提高，企业持有美元的意愿上升令存款相应增加，境内美元流动性仍有进一步宽松的趋势。

【证券/行业】

--《焦点》中国券商面临重新定位，全方位松绑后将加大错位竞争

在银行信托等间接融资遭遇瓶颈后，中国资本市场被赋予为国内实体经济输送更多血液的重任。作为资本市场的重要参与方，国内券商将会重新定位其功能，从而在活跃资本市场、服务实体经济的金融大潮中发挥更大作用。

--《中国大宗商品综述》新国九条为国企颁期市准入证，将引爆期货人才战

中国期货市场在经历去年新品加速上市后，新“国九条”中新增期市新品的内容已难入市场法眼；而国有企业和机构投资者有望获颁期市准入证，则被认为是新政中期货行业的最大亮点，此举可能改变中国期市“散户为主”的投资者结构，并引爆期货人才的争夺战。

--《焦点》中国国有能源企业改革，投资者受益

中国进行大范围的国有企业改革，中国能源领域的债券和股权者已从中斩利。按照提高公共领域效率的国家支持的计划，石化和能源企业开始剥离非核心资产,其中包括一些资本市场的发行巨头。

--中国证券：证监会称发现部分涉嫌内幕交易帐户与华夏基金有关联

针对近期市场对于华夏基金涉及内幕交易的传言，中国证监会新闻发言人周五做出回应称，已发现部分涉嫌内幕交易帐户与华夏基金管理公司旗下部分基金有关联，目前正在调查过程中。

--中国政策：能源业防治大气污染方案出台，涉关停小火电及油品升级目标

为应对严峻的大气污染，中国国家发改委周五发布能源行业加强大气污染防治工作方案，提出近期中期及长期目标，包括争取今年关停200万千瓦小水电，推动提高油品质量，改善能源消费结构。

--中国股市：沪综指缩量微收升终结三连跌，2,000点支撑位临近大盘企稳

中国股市沪综指周五收市微涨并终结三连跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，在经历连续三天下跌后，大盘回调动能已基本消化，而且沪综指在2,000点整数关口的支撑较强，大盘今日出现企稳，但整体成交续创新低。

--《技术分析》中国股市沪综指下行趋势难改

尽管有“新国九条”利好，但中国股市沪综指本周仅现一日大涨随即震荡回落，基本打回原形。技术面显示，股指仍维持下行要求，而为IPO保驾护航的行政性护盘则竭力对抗，目前两股力量仍在2,000点附近反复拉锯。综合而言，护盘只能延缓大盘下跌而无法改变趋势，沪综指料续维持偏弱走势，2,000点若一旦有效下破，系统性风险将全面释放。

--中国钢铁：5月上旬重点钢企粗钢日产量创新高至182万吨，环增1.57%

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，5月上旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量182.41万吨，创新高，并较4月下旬增长1.57%。

--香港新股：中国北车香港IPO以接近下限定价，筹资约94亿港元--IFR

汤森路透旗下IFR周五报导，轨道交通装备制造商和解决方案供应商--中国北车股份设定香港首次公开发行(IPO)招股价为每股5.17港元，接近招股价区间下限，集资约94.1亿港元。

--《台湾金融市场一周展望》台股重回跟随国际盘基调，越南排华纷扰渐远