《热点透视》如何戳破资产泡沫？亚洲倒可以给西方上一课

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 徐文焰

路透香港5月16日 - 现在是时候让亚洲监管机构教教西方国家如何戳破金融泡沫了。欧美决策层在过去几年中激烈辩论，想找出新方法平缓经济周期的起伏波动。他们应该多关注一下亚洲的经验。

西方世界流行的“宏观审慎”政策，是对上次经济繁荣期间所犯错误进行反思后的产物。央行或监管机构都没有为信贷膨胀引发的资产价格暴涨负起责任，正是资产价格的激升导致了危机爆发。他们希望能做得更好，但目前为止西方的争论大多还只停留在理论层面。尽管有少数几个国家已经成立专门机构来识别并消除泡沫，但基本上也没有动真格的。

而亚洲又是另一种情景了。许多国家自1990年代末以来一直在尝试限制资产价格，当时该地区发生的金融危机损害了整个自由市场的信誉。监管机构动用了在西方仍属禁忌的多种工具，包括限制房屋按揭比例、限制月供占收入的比例、以及强制要求银行留出额外的流动资金以防范过度放贷等。

西方监管机构似乎并不在意这些经验。于是美国联邦储备理事会(美联储/FED)前理事、现任英国央行金融政策委员会成员的科恩(Donald Kohn)本周向中国的决策者发表了一次演讲，内容是中国可以从英美的宏观审慎政策中学到什么；而实际情况本来应该正好反过来。

现在判断宏观审慎政策是否真的有效为时尚早。香港和新加坡使用的工具可能并不足以保护本地银行业者免受利率上升的冲击。尽管当局使出浑身解数，中国房地产市场仍然过热，而且目前正显露出崩盘迹象。