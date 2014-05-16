《台湾金融市场一周展望》台股重回跟随国际盘基调，越南排华纷扰渐远

* 企业财报干扰结束，欧美股市下周再为台股依归

* 越南排华纷争〞短空长多〞

* 外资动向不明令台币汇价横向整理

* 台债市场将以美债马首是瞻

记者 林妙容

路透台北5月16日 - 在本周企业第一季财报揭露结束后，个股业绩表现对大盘影响告一段落，台股预期将重回跟随美欧股市基调。然而美股一天涨一天跌的未定趋势，也注定台股下周难走出方向，以盘待变机率高。

台股近两个月来历经多次利空袭击，包括反服贸学运、F股遭放空事件等，最新的越南排华事件亦令越南概念股挫跌，不过台股展现靭性，下档支撑坚强，这令大盘虽难以突破9,000点，却也不至于大幅回跌。由于5月下旬可预期的消息面不多，分析师认为国际盘将重新成为观察重点。

元富投顾总经理刘坤锡指出，美欧股市近来仍在高档区间盘整，在经济基本面数据好坏参半，资金退潮尚早的情况下，就算难以持续创下新高，大幅回档亦不容易，这显示全球股市均没有明显的方向性，台股亦然。台股月线和季线之间的窄幅区间，将是盘整的相对安全波动位置。

〞5月下旬就是等待和观望的时点，电子和传产都可以观察大陆五一长假过后的销售及拉货情况。〞刘坤锡说。

他同时指出，外资在台股的布局可望和欧美股市连动，只要美股没有大幅拉回，外资在台湾也不至于反手卖超。而美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周公布议息会议纪录，也可望维持宽松基调，对股市影响都料有限。

台湾股市 周线几持平，今年以来则仍有3.2%的涨幅。目前月线及季线水位在8,883点-8,784点间。

**越南排华影响渐小**

而近来攻占媒体版面的越南排华事件，尽管台商仍惊恐未定，但分析师以〞短空长多〞看待，虽然相关事件对投资人心理层面有一定影响，且台湾相关厂商的实质财务损失尚难评估，但时间拉长来看，将来受惠越南享有的FTA(自由贸易协定)关税利益，相关概念股甚至值得逢低布局。

凯基投顾分析师许高铭指出，台股大盘较值得忧心之处在于成交量持续低迷，表示许多投资人退场观望，而外资持有标的以权值股为主，对季报表现佳的个股没有多所着墨，都难以让大盘突破当前僵局。

但他认为，越南排华事件从长线观点来看，越南不可能长期枉顾国家济成长，如果以越南为TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)成员，又享有人口红利看来，对照中国劳动力成本的持续增加，台湾厂商仍可在事件告一段落后重享相关优势。

〞以短线操作来说，这些个股是应该避开，但以长线来看，这些个股是可以布局的。〞许高铭说。

此前受影响的台湾厂商已部分传出复工，例如中钢 今日即公告，于越南巴地头顿省投资51%的中钢住金越南公司(CSVC)，因当地情势稍受控制，已于16日开始复工，共停工两日。

在越南投资的相关个股虽然股价已多数连跌三天，但今日跌幅均稍有收敛。其中台南纺织 周三大跌2.76%，周五跌幅则为1.06%；越南营收几占五成的儒鸿 周三大跌逾3%，今日则收升1.61%。

**汇市料仍位于窄幅区间盘整**

本周来台币 成交多以实质抛补为主，交易盘退场观望情形和台股如出一辙。交易员认为，近期台股利空频仍，包括人民币汇损、越南排华暴动及美股转弱等，拖累台币实质交投转为区间偏弱整理。

展望下周FED将公布议息会议记录，市场人士表示，目前市场普遍预估美联储量化宽松(QE)退场基调维持不变，预估对下周台币实质交投影响有限。

〞(美联储主席)叶伦大概说的都差不多。〞一本地银行交易员称。

汇银人士指出，目前市场暂缺明确方向指引，在国际议题上，市场较为关注欧元区降息时间点，若6月欧元区降息，交易员看好宽松的市场资金有机会再度青睐台湾。然而台股向来有〞五穷六绝〞(5-6月表现不佳)的魔咒，台币汇价既有利多也有利空，暂难跳脱既有区间。

市场普遍预估下周台币波动区间在30.100-30.250。

**债市观察美债多头能否延续**

本周美债意外走出大多头，令台债价格也跟进一波升势。交易商认为，全球的投资盘对于长券的需求高涨，台湾本地投资盘补券需求亦不断升高，让今年因预期债市转空而累积的大量空单不得不认错回补。

展望下周，交易员认为台债市场仍将以美债马首是瞻。

一位证券商交易员表示，美国10年期公债 目前已走至去年10月下旬的前低 2.47%附近水位，但是否一次突破还要观察。交易员认为，美债多头延续将有利台债跟随，但反向利空台债反应或趋于钝化。

市场人士进一步指出，目前市场仍不排除下周美债殖利率出现短线急跌之后的技术性反弹，但因台债投资盘持券预料不会松动，美债殖利率反弹对台债的影响就相当有限。

〞轧空单是小行情，轧空手是大行情。〞前述交易员表示。

另位票券交易员则表示，殖利率走低至目前水位，手上没货的交易商压力逐渐加大，多方控盘仍略胜一筹。

不过从目前交易商一天买、一天卖的操作来看，市场交易心态仍相当谨慎，如果台债筹码过于紊乱，多头行情延续的机会就会变小。