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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 16:47 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币高开低收供求基本平衡，月底前料持续横向整理

* 人民币高开低收，全周累计贬值0.09%
    * 中间价微幅升值
    * 月底前客盘结购汇料维持相对均衡的格局
    * 交易员称6月人民币温和走贬可能性偏大

 (更新收盘报价)
    路透北京5月16日 - 中国人民币兑美元 周五高开低收，全周累计贬值0.09%
。中间价微幅升值，客盘结购汇总体较为均衡，日内价格窄幅振荡频率较高。交易人士预计
，月底前供求将维持相对平衡。
    
    一股份行交易主管表示，这种客盘结购汇均衡的情况可能会在本月余下时间得以延续，
而进入6月以后，根据历史经验受资本项下购汇会稍多一些，人民币再次温和贬值的可能性
相对更大。不过三季度受外贸回暖支撑，汇率大概率会有所反弹。
    
    “下半年出口不会很差很差，我认为如果要通过外贸促进稳增长，让人民币保持在弱区
间就可以了。通过调控让人民币贬值的最佳窗口期正在过去。”他认为，下半年顺差规模增
长会让调控贬值的成本变得更大。
    
    商务部发言人沈丹阳周五在例行新闻发布会上表示，对今年外贸形势持谨慎乐观态度，
有信心实现今年外贸增长目标，不能说人民币贬值是外贸稳增长措施，人民币汇率波动由市
场供需决定。 
       
    全球汇市方面，美国公债收益率下降，周五打压美元，并扶助欧元兑美元弹离上日所及
的两个半月低点。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
        在岸市场人民币兑美元                今日           上日      升贬
             即期成交价格                  6.2334         6.2306    -0.04%
                   中间价                  6.1628         6.1640    0.02%
             成交额                       130亿美元                    
                                                                       
           日内相对于中间价最大波幅   -1.20% (上限±2%)    日高      日低
                 日内波动幅度(pips)          100          6.2266    6.2366
             2014年来即期升贬值幅度        -2.88%                      
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX          665                       
                                 S>                                
                                                                       
       离岸人民币市场,北京时间16:36         今日           上日        
              1年期NDF                    6.2330/50        6.236       
                      CNH即期             6.2345/52       6.2298       
 
     中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央
行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率
浮动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 张喜良)
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