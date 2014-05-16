《SAFT专栏》大同小异的欧元区和美国经济现状

**条件不同，结果相似**

举例来说，拿美国与欧元区相比。你会说，两者差异太大了。毕竟美国享有低廉能源，不必担心俄罗斯要胁。而且美元汇率偏低，不仅让欧元区出口商嫉妒，还逼得欧洲央行必须有所行动。此外，在金融市场主导下，美国也享有低廉的市场利率。

美国企业透过公开市场进行融资的程度远高于欧元区企业，欧洲企业仍然倚赖银行。而欧元区银行业者目前面临困难，这自然而然就带来一些问题。更不用说美国的另一大优势--美国自成一国，不像欧元区那样只是个货币联盟。

在这么多优势条件下，你自然会预期美国应该有远远超前的表现。

结果，美国第一季成长率只有区区0.1%，而且这个增幅全靠医疗保健支出上升贡献。扣掉医疗保健的话，美国第一季经济就变成萎缩1%。

至于通胀方面，虽然美国生产者物价涨幅稍有提高，但指标消费者物价涨幅仍然低于目标，4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.8%。

美国10年期公债收益率跌至2.44%，今年以来已经跌了0.5个百分点。以周四公布的通胀数据高于预期来看，这实在是很令人侧目的走势。

不管是欧元区或美国，显然都有理由期望年底之前的表现会比上半年强劲。当然，你也可以说，GDP数据是落后指标，所以或许可以只把它当成旧闻看待。

但债市是前瞻性的。而现在欧美两地债市所告诉你的就是，对于经济成长或通胀的预期极低。

考虑到央行当局目前扮演的角色，这种现象更显得特别。在美国这边，尽管美联储减少购买公债，美债仍在劲升。而虽然迹象显示欧洲央行将更加积极作为，欧元区的通胀及成长预期似乎不为所动。