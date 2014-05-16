中国金融：国开行2013年净利润799.17亿元人民币，同比增长26.66%

路透北京5月16日 - 中国国家开发银行 发布的2013年年报显示，该行去年实现净利润799.17亿元人民币，同比增长26.66%。同期不良贷款余额和不良贷款率则均较上年有所上升。
刊登在国开行网站上的年报称，2013年末资产总额超过8.1万亿元。资产质量继续保持优良，不良贷款率0.48%，比年初上升0.18个百分点，但连续35个季度保持在1%以内。贷款拨备率为3.05%。
“2014年国开行将进一步提高中间业务收入，继续发挥综合经营和母子公司协同作用，提升子公司利润贡献度。合理安排债券发行计划，拓展资金来源渠道，努力降低筹资成本，加强贷款定价管理。”国开行称。
按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》和中国会计准则计算，截至2013年末，国开行行资本总额人民币8,603.91亿元，核心资本总额人民币5,356.06亿元，资本充足率11.28%，核心资本充足率7.09%。均满足监管合规要求。
国开行2013年度利息净收入、手续费及佣金净收入增幅明显，其中利息净收入是最主要的收入来源。2013年，该行实现利息净收入人民币1,714.72亿元，同比增长11.05%。
该行去年中间业务持续大幅增长，收入结构进一步多元化，在保持银团贷款市场主导地位的同时，证券承销、结算、担保、理财、票据等业务快速发展，2013年实现手续费及佣金净收入人民币121.14亿元，同比增长21.70%。
截至2013年末，国开行负债总额人民币76,260.03亿元，同比增长8.61%。其中债券余额人民币58,405.90亿元，同比增加10.15%，占总负债的76.59%。去年末长期限应付债券金额为51,484.36亿元，其他长期债务3,619.78亿元（完）
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(发稿 谢衡; 审校 黄凯)