更新版 1-中国数据：4月实际使用外资重回增长，对今年外贸目标有信心--商务部

* 4月单月FDI同比恢复增长，1-4月累计增5% * 发言人：目前人民币贬值并非政府扶持外贸企业所为 * 1-4月服务业实际使用外资金额同比增长19.1% * 1-4月实现对外非金融类直接投资延续下降态势 (增加更多细节) 路透北京5月16日 - 中国商务部周五公布，4月实际使用外资（FDI）同比增长3.4%至87 亿美元，扭转3月的下滑态势。商务部对今年外贸形势持谨慎乐观判断，有信心实现今年预 定增长目标。 商务部发言人沈丹阳在新闻发布会上指出，尽管外贸形势严竣，但仍释放诸多积极信号 ，包括欧美经济体复苏，中国对外贸企业的政策扶持等，对实现全年外贸增长目标有信心。 “我们总体上是持谨慎乐观的判断，有信心通过艰苦努力实现年初预定的发展目标。” 沈丹阳还提到，“今年以来人民币汇率贬值主要是受市场供求因素决定，并非中国政府为扶 持出口企业所为。” 中国年初确定的进出口增长目标为7.5%，与GDP增幅目标一致。今年以来截止目前人民 币兑美元 贬值约3%。 沈丹阳指出，作出外贸形势谨慎乐观判断缘于四方面的因素，包括世界经济复苏虽不牢 固，但势头明显;中国政府为扶持外贸企业出台政策支持，经济先行指标正朝更好的方向发 展，以及5月份以后大陆对香港贸易异常增长的高基数因素消除，这将使今后几个月外贸同 比增长水平回归正常。 他提到，从今年1月1日起，越南的多类商品包括鞋帽类产品将享受欧盟普惠关税优惠， 而中国被取消该项优惠。这意味着中国企业向欧盟出口相关产品将面临更大的竞争压力。 “短期内对这件事情我们认为不必过于担忧。”沈丹阳称，从今年前四个月的出口情况 看，虽然一些订单确实仍在向其他国家特别是越南等东南亚国家转移，但中国同类产品对欧 盟出口仍然保持了较好的增长趋势。 中国前中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增0.8%，均优于路透调查预估的下降1.7% 和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，亦高于路透预估的顺差139亿美元。 中国国务院周四出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺 资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持 服务贸易发展 **服务业FDI增长快** 沈丹阳介绍，2014年1-4月中国实际使用外资403亿美元，同比增长5.0%。中国1-4月累 计实现对外非金融类直接投资256.9亿美元，同比下降12.9%。 商务部提到，今年前四个月服务业实际使用外资保持增长，农、林、牧、渔业增速较高 ，2014年1-4月，服务业实际使用外资金额225亿美元，同比增长19.1%，在全国总量中的比 重为55.8%。 主要国家/地区对华投资总体保持稳定增长态势。2014年1-4月，实际投入外资金额排名 前十位的国家/地区合计投入378亿美元，占全国实际使用外资金额的93.8%；同比增长7.4% ，高于全国增幅2.4个百分点。 此前数据显示，2014年3月实际使用外资122亿美元，同比下降1.5%。1-3月累计实现对 外非金融类直接投资199亿美元，同比下降16.5%。 历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) : 2014年 金额 同比 4月 87 3.4 3月 122 -1.5 2月 85.5 4.09 1月 107.6 16.1 2013年 12月 120.8 3.3 11月 85 2.4 10月 84.2 1.24 9月 88.4 4.88 8月 83.8 0.62 7月 94.1 24.1 6月 143.9 20.12 5月 92.6 0.29 4月 84.4 0.4 3月 124.2 5.65 2月 82.1 6.32 1月 92.7 -7.3 2013年全年中国累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资 者全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)