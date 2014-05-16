香港个股：电能实业反对向南方电网购电，因价格较高且稳定性较低

路透香港5月16日 - 就香港政府提出向南方电网购电建议，本地主要供电及发电商--电能实业 主席霍建宁称，支持提高本地天然气发电，而不是向内地电网购电，因输入电力的价格较高且供电可靠性较低。

政府正就未来10年电力供应进行规划，当中最重要是决定发电燃料组合，根据谘询文件提出两个方案，一是从南方电网新购买约30%所需电力，二是大幅提高本地天然气发电比例。

霍建宁在一份声明中称，公司会选择方案二即本地发电，这亦是对香港好的方案，因为港灯已经承诺五年不加价，到2018年港灯电费将会比澳门、广东便宜，而且港灯供电的稳定性超过99.999%，相等于一年之内停电少于1分钟，而南网稳定性则是99.96%，等于一年之内有3.2小时有故障。

他说，“在2017、2018年，我们将会是全个区域中电费最便宜的地方。为什么我们要买电，买回来的效果，由一年停电少过一分钟，变成每个月平均有16分钟的停电。”

“我和股东说，这是一个倒退，我们不应该接受。”他并称。

电能实业旗下港灯 与中电控股 是香港仅有的发电及供电商，故上述规划对公司未来发展具深远影响。

电能实业为亚洲首富李嘉诚旗下企业，今年初分拆港灯上市，中国国家电网以基础投资者身份斥近87亿港元认购港灯上市后18%的股份，是继电能实业后港灯第二大股东。

中电控股此前联手南方电网向艾克森美孚 收购香港青山发电公司股权，这是南方电网首度进军香港市场。

电能实业周五早盘收跌0.57%，报69.35港元；港灯亦跌0.38%，报5.22港元。（完）