中国货币市场：七天回购开盘报3.10%，上日加权利率3.0998%

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
路透北京5月19日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在3.10%，上日该期限加权平均利率为3.0998%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.10% 3.40% 3.0998%
上周五银行间市场质押式回购总成交金额8,092.70亿元人民币，上日为8,767.33亿元；其中隔夜品种成交7,295.61亿元，上日为7,877.64亿元。(完) (发稿 康熙泽/曹巍浩; 审校 张喜良)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
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