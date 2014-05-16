中国货币市场：主要回购利率变化小，跨月资金需求显部分机构谨慎预期

路透北京5月16日 - 中国银行间资金市场周五主要质押式回购加权利率 持续小幅波动，不过可跨月的21天期则涨幅偏大。市场人士表示，月内到期资金供给继续充裕，跨月与跨半年末时点的资金需求，则体现出部分机构的谨慎预期。

“资金还行，七天都没人要，”华东地区一银行交易员称，“现在借钱基本上在两头，要么在隔夜，要么就跨月或跨半年末。我们觉得下周会稍紧。”

她进一步指出，线下跨半年末资金利率的抬升亦佐证了部分机构的谨慎。以两月期报价为例，从本周二的4.5%左右上行至当前的4.8%左右，而且能感觉到融出方的犹豫。至于拆入方的考量则是，“6月虽然不一定就紧张，但价格很可能会高，我们先保证手上有钱。”

上海一银行交易员则有不同判断。她表示，央行会削峰填谷，以保证市场流动性供给总量的基本稳定，所以其不认为季节性扰动影响会有多大。市场流动性预期总体尚乐观，分歧仅在于波幅宽窄的判断。

央行公开市场本周转为净投放440亿元人民币，因规模不大对资金面影响偏中性。业内人士表示，央行当周暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。

根据税法，年度结束后的五个月内，企业需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.3680 2.3518 +1.62

七天 3.1080 3.1276 -1.96

14天 3.1038 3.2043 -10.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3600 3.4800 -12.00

七天 3.1500 2.2100 +94.00

14天 3.4300 2.0000 +143.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.4000 2.3800 +2.00

七天 3.1500 3.1300 +2.00

14天 3.1000 3.2200 -12.00

Shibor

其中:隔夜 2.3700 2.3500 +2.00

七天 3.1290 3.1355 -0.65

三个月 5.2418 5.2665 -2.47