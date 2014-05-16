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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 13:10 BJT

中港个股：兖州煤业担保子公司发行3亿美元高级永续资本证券，分派率7.2%

路透香港5月16日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 周五公布，担保子公司发行本金额3亿美元高级永续资本证券，首两年的分派率为每年7.2%。

兖煤于香港联交所的公告称，发行价为本金额的100%，每半年分派一次，由发行日即本月22日起两年的每年分派率为7.2%。

证券发行人为香港注册的兖煤国际贸易有限公司，是次筹资所得款项将转贷予兖煤的附属公司用作偿还款项、资本支出、营运资金以及一般企业用途。

德意志银行 、瑞银 及瑞信 负责是次发行安排。

香港时间13:00，兖煤H股跌0.99%，报6.02港元，其A股则跌3.65%，报7.12元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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