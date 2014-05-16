台湾股市：开低震荡收平，下周台指期结算料有外资撑盘

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月16日 - 台湾股市 周五连续第二日开低震荡终场收在平盘。分析师表示，下周三5月台指期结算，目前外资在期、现货同步做多，预期下周外资将扮演撑盘角色，料台指期撑在8,800点上方结算可能性较高。
台湾加权股价指数今小幅收高0.09%或7.8点，收报8,888.45点。成交值 为758.30亿台币，上交易日修正后为724.72亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，本周台股量缩价平，然盘中大跌皆仍在季线上方，台股仍处上升轨道线上，短线暂且用时间消化卖压，不过台股缺量本就攻高不易，令盘势陷于“控盘有余、冲高不足”的现象，估下周台股指数在8,800点上下100点整理。
“今天是标准法人盘，收盘数字这么吉祥。”他说。
至于下周三5月台指期结算，统一期货分析师陈文益指出，外资在台指期多单水位仍维持在高档，预计下周台指期撑在8,800点上方结算可能性较高，并不乐观预期外资会有大幅拉抬的动作，主因台股现仍欠缺人气且量能略显不足。
美国股市周四走低，道指录得一个月最大单日跌幅，因小型股跌势不改，且沃尔玛公布的业绩令人失望。
本地时间14:23，今日亚洲主要股市除了韩股 走高0.16%及台股收扬0.09%外，多数股市皆受累于美股疲弱而收黑，其中以日股 的1.41%跌幅最重，香港恒生指数 则走跌0.36%，至于中国股市 则在平盘附近震荡。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。