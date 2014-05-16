台湾股市：开低震荡收平，下周台指期结算料有外资撑盘

路透台北5月16日 - 台湾股市 周五连续第二日开低震荡终场收在平盘。分析师表示，下周三5月台指期结算，目前外资在期、现货同步做多，预期下周外资将扮演撑盘角色，料台指期撑在8,800点上方结算可能性较高。

台湾加权股价指数今小幅收高0.09%或7.8点，收报8,888.45点。成交值 为758.30亿台币，上交易日修正后为724.72亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，本周台股量缩价平，然盘中大跌皆仍在季线上方，台股仍处上升轨道线上，短线暂且用时间消化卖压，不过台股缺量本就攻高不易，令盘势陷于“控盘有余、冲高不足”的现象，估下周台股指数在8,800点上下100点整理。

“今天是标准法人盘，收盘数字这么吉祥。”他说。

至于下周三5月台指期结算，统一期货分析师陈文益指出，外资在台指期多单水位仍维持在高档，预计下周台指期撑在8,800点上方结算可能性较高，并不乐观预期外资会有大幅拉抬的动作，主因台股现仍欠缺人气且量能略显不足。

美国股市周四走低，道指录得一个月最大单日跌幅，因小型股跌势不改，且沃尔玛公布的业绩令人失望。