《中国企业债发行日程表》--5月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *巴音郭楞蒙古 12 6 5/19簿记建档 7.70% AA 5/20-5/22 信达证券 自治州库尔勒城市建设 (第3-6年末每年偿还25%本金/以土地使用权作为抵押资产进行抵押担保) ========================================================================================= 文登金滩 10 7 5/14簿记建档 6.99% AA 5/15-5/19 齐鲁证券 投资管理 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保有限公司提供抵押担保) ========================================================================================= 荥阳市城市 8 7 5/14簿记建档 8.10% AA- 5/15-5/19 中原证券 投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 徐州高速 24 7 5/14簿记建档 7.09% AA 5/15-5/19摩根士丹利华鑫证券 铁路投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 贺州市城市建设 10 7 5/15簿记建档 8.16% AA 5/16-5/19 兴业证券 投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 海南省发展 12 7 5/15簿记建档 6.48% AA+ 5/16-5/20 中信建投证券 控股 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 吉安市城市 12 7 5/14簿记建档 6.96% AA+ 5/15-5/20 宏源证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以其国有土地使用权提供抵押的担保) ========================================================================================= 武安市国有 11 7 5/13簿记建档 7.99% AA 5/14-5/20 中山证券 资产经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 宜春市城市建设 16 7 5/14簿记建档 7.09% AA 5/15-5/21 国盛证券 投资开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 鄂州市城市 8 7 5/14簿记建档 7.76% AA 5/15-5/21 长江证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 泰兴市中兴 15 7 5/15簿记建档 上限7.60% AA 5/16-5/21 宏源证券 国资经营投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 余姚市城市 15 7 5/16簿记建档 上限7.80% AA 5/19-5/21 国泰君安证券 建设投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 威海市新区国 8 7 5/16簿记建档 上限7.20% AA 5/19-5/21 中信建投证券 有资产经营管理 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 仁怀市城市开发 14 7 5/15簿记建档 *8.09% AA- 5/16-5/22 江海证券 建设投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有国有土地使用权提供抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳； 审校 康熙泽)