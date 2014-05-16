重发 -《独家新闻》加拿大对俄制裁打折扣，旨在保护本国商业利益

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(重发以统一中文人名)
路透渥太华/多伦5月16日 - 据知情人士透露，加拿大与美国在乌克兰问题上产生分歧，并未向俄罗斯总统普京的两位重要盟友实施制裁，因这两人在加拿大拥有商业利益。
这一情况令人质疑加拿大政府在乌克兰危机上对俄罗斯的强硬立场。加拿大总理哈珀最近把普京所为与希特勒在二战前的行径相提并论。
加拿大已经对超过80个俄罗斯及乌克兰官员和企业进行制裁，而美国的制裁数字约为60。在加拿大有120万乌克兰后裔。
但是与美国不同，加拿大并未对切梅佐夫(Sergei Chemezov)和谢琴(Igor Sechin)采取行动。他们分别执掌俄罗斯国有工业和国防企业Rostec以及油气巨头Rosneft 。这两人都与普京关系密切，而且都与加拿大有业务往来。
Rosneft拥有一家加拿大油田约30%股份，而Rostec则和加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) 组建了一家飞机装配合资企业。该合资企业对庞巴迪至关重要，因其关系到一笔约34亿美元的飞机销售协议的命运。
在被问及为何不对上述两人进行制裁时，一位熟悉加拿大制裁策略的政府消息人士向路透表示：“我们的目的是制裁俄罗斯，而不是千方百计去制裁和惩罚加拿大企业。”
这番表态似乎与政府官方立场形成鲜明对比。哈珀在3月提及乌克兰危机时称“我们不会为了商业利益而改变外交政策”，而官员们也表示该立场仍然有效。
这位政府消息人士称，“我们将继续向俄罗斯施压，我们将继续与盟国一道实施制裁，但我们也会着眼于加拿大的广泛利益。”
加拿大反对党新民主党表示，未能针对切梅佐夫和谢琴行动，破坏了制裁进程。
在加拿大政府制定制裁政策时，受到了来自加拿大行业巨头庞巴迪公司的高管的游说。
该公司去年与俄罗斯签署了出售100架短程飞机的初步协议，并协议与Rostec合作，在俄罗斯建立飞机生产流水线。庞巴迪在俄罗斯还有其他利益，包括铁路业务的长期合资企业。
庞巴迪拒绝对其游说加拿大政府的细节置评，但表示磋商涉及广泛的海外利益以及其他事宜。
一位发言人表示，该公司仍对与Rostec建立合资企业抱有希望，但承认目前的政治环境可能会推迟时间表。
游说机构登记表没有关于Rosneft代表3月会见加拿大政府的记录。但一位高层消息人士确认，由于加拿大的商业利益，决议中不包括切梅佐夫和谢琴。这位消息人士通晓制裁计划。
Rosneft持有艾克森美孚 在加拿大西部省份阿尔伯塔省油田30%的股份，学习水平钻井和压裂技术。
在莫斯科，Rosneft和Rostec的发言人均拒绝置评。(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 艾茂林/张明钧)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。