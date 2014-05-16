《路透晚报》--5月16日日间新闻摘要（国际版）

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
[市场摘要]
--日本股市：因日圆上涨而收低，过去一个月来第三周下跌
日本股市日经指数周五收低，且为过去一个月来第三周下跌，受累于日圆上扬，美国公债收益率(殖利率)大幅下滑及美股连续第二天走低。日股日经指跌1.4%至14,096.59点，周线收低0.7%。东证股价指数跌1.6%。
--中国股市：沪综指缩量微收升终结三连跌，2,000点支撑位临近大盘企稳
中国股市沪综指收市微涨并终结三连跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，在经历连续三天下跌后，大盘回调动能已基本消化，而且沪综指在2,000点整数关口的支撑较强，大盘今日出现企稳，但整体成交续创新低。沪综指收报2,026.504点，涨1.530点或0.08%，日低至2,012.694点；本周大盘累计上涨0.76%，结束此前连续四周跌势。
--香港股市：恒指收低，但创下逾八个月来最佳周度表现
香港股市指标股指创逾八个月来最佳周度表现，尽管周五小幅收低，受金融和地产类股盘整拖累。恒生指数收低0.1%，报22,712.91点；本周涨3.9%，创2013年9月6日以来最大周线涨幅。恒生国企指数收跌0.2%，然本周上涨2.8%。
--汇市：美债收益率下滑打压美元，欧元弹离两个半月低点
美国公债收益率下降，打压美元，并扶助欧元兑美元弹离上日所及的两个半月低点。美元兑日圆下滑，在101.50附近交投，接近周四所及的两个月低位101.31。美元走势低迷帮助欧元升至1.3725美元。0850GMT时，美元/日圆近持平，报101.55，欧美/美元小升至1.3716美元。
--国际油市：布兰特油价持稳109美元附近，因乌克兰紧张情势
布兰特期货持稳每桶109美元附近，因乌克兰最新的紧张情势，令油价有望创下4月中以来最大单周升幅，但利比亚恢复供应抑制升势。0841GMT时，布兰特7月原油期货跌0.11美元，报每桶108.98美元。美国6月原油期货持平，报每桶101.49美元。
--金属期市：伦敦期镍在连挫两日后反弹，但周线料仍收低
伦敦期镍攀升，此前两个交易日里暴跌11%，令镍今年以来的亮丽表现有所受损。期铜则有望录得近两个月来最大周线涨幅，得益于需求强劲。0837 GMT，LME期镍上涨1.7%，至每吨19,075美元，本周跌幅约4%。LME三个月期铜大致持平，报每吨6,875美元，距离周三所及的两个月高位6,940美元不远。LME期铜周线有望上涨约2%，创七周来最大单周升幅。
--全球金市：金价受困1,300美元之下，铂金有望创三个月最大周线涨幅
金价在每盎司1,300美元下方挣扎，此前美国就业和工业生产数据显示经济前景改善，打击黄金作为投资对冲品的吸引力。现货铂金有望录得三个月来最佳周度表现，因南非罢工引发供应忧虑，而现货钯金周线亦可望劲扬。0839GMT，现货金跌至每盎司1,292.96美元。 (完) (整理 蔡美珍；审校 张明钧)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。