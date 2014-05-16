《路透晚报》--5月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：因日圆上涨而收低，过去一个月来第三周下跌

日本股市日经指数周五收低，且为过去一个月来第三周下跌，受累于日圆上扬，美国公债收益率(殖利率)大幅下滑及美股连续第二天走低。日股日经指跌1.4%至14,096.59点，周线收低0.7%。东证股价指数跌1.6%。

--中国股市：沪综指缩量微收升终结三连跌，2,000点支撑位临近大盘企稳

中国股市沪综指收市微涨并终结三连跌，A股成交创下近四个月新低。分析师指出，在经历连续三天下跌后，大盘回调动能已基本消化，而且沪综指在2,000点整数关口的支撑较强，大盘今日出现企稳，但整体成交续创新低。沪综指收报2,026.504点，涨1.530点或0.08%，日低至2,012.694点；本周大盘累计上涨0.76%，结束此前连续四周跌势。

--香港股市：恒指收低，但创下逾八个月来最佳周度表现

香港股市指标股指创逾八个月来最佳周度表现，尽管周五小幅收低，受金融和地产类股盘整拖累。恒生指数收低0.1%，报22,712.91点；本周涨3.9%，创2013年9月6日以来最大周线涨幅。恒生国企指数收跌0.2%，然本周上涨2.8%。

--汇市：美债收益率下滑打压美元，欧元弹离两个半月低点

美国公债收益率下降，打压美元，并扶助欧元兑美元弹离上日所及的两个半月低点。美元兑日圆下滑，在101.50附近交投，接近周四所及的两个月低位101.31。美元走势低迷帮助欧元升至1.3725美元。0850GMT时，美元/日圆近持平，报101.55，欧美/美元小升至1.3716美元。

--国际油市：布兰特油价持稳109美元附近，因乌克兰紧张情势

布兰特期货持稳每桶109美元附近，因乌克兰最新的紧张情势，令油价有望创下4月中以来最大单周升幅，但利比亚恢复供应抑制升势。0841GMT时，布兰特7月原油期货跌0.11美元，报每桶108.98美元。美国6月原油期货持平，报每桶101.49美元。

--金属期市：伦敦期镍在连挫两日后反弹，但周线料仍收低

伦敦期镍攀升，此前两个交易日里暴跌11%，令镍今年以来的亮丽表现有所受损。期铜则有望录得近两个月来最大周线涨幅，得益于需求强劲。0837 GMT，LME期镍上涨1.7%，至每吨19,075美元，本周跌幅约4%。LME三个月期铜大致持平，报每吨6,875美元，距离周三所及的两个月高位6,940美元不远。LME期铜周线有望上涨约2%，创七周来最大单周升幅。

--全球金市：金价受困1,300美元之下，铂金有望创三个月最大周线涨幅