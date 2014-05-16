报摘：钢市积“弱”难返，钢价震荡下行

以下内容节选自5月16日的《中国冶金报》：

近一周，国内钢材市场继续弱势运行。建筑钢材价格跌势明显，截至5月12日，ф20mmHRB400螺纹钢均价为3311元/吨，与前一周相比下跌了35元/吨。板材跌幅相对较小，4.75mm热轧板卷均价为3430元/吨，比前一周下跌了15元/吨；1.0mm冷轧板卷均价为4197元/吨，20mm中厚板均价为3500元/吨，分别比前一周下跌了8元/吨和12元/吨。

最近宏观层面，政府出台了不少针对过剩行业的政策举措，比如执行差别电价、补贴退出的小企业等，或为一些企业退出铺路，长期来看或有助于缓解供应压力。不过，从目前来看，钢厂生产量仍然维持在较高水平，短期内供应压力不会明显缓解。业内人士指出，市场需求情况一直没有特别明显的改善，而且5月~6月份市场需求预计将弱于4月份。在这种情况下，后期钢市或继续维持弱势。(完)

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