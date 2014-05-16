报摘：钢市积“弱”难返，钢价震荡下行

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下内容节选自5月16日的《中国冶金报》：
近一周，国内钢材市场继续弱势运行。建筑钢材价格跌势明显，截至5月12日，ф20mmHRB400螺纹钢均价为3311元/吨，与前一周相比下跌了35元/吨。板材跌幅相对较小，4.75mm热轧板卷均价为3430元/吨，比前一周下跌了15元/吨；1.0mm冷轧板卷均价为4197元/吨，20mm中厚板均价为3500元/吨，分别比前一周下跌了8元/吨和12元/吨。
最近宏观层面，政府出台了不少针对过剩行业的政策举措，比如执行差别电价、补贴退出的小企业等，或为一些企业退出铺路，长期来看或有助于缓解供应压力。不过，从目前来看，钢厂生产量仍然维持在较高水平，短期内供应压力不会明显缓解。业内人士指出，市场需求情况一直没有特别明显的改善，而且5月~6月份市场需求预计将弱于4月份。在这种情况下，后期钢市或继续维持弱势。(完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。