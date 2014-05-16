印度农业：2013/14年度谷物产量料达2.644亿吨的纪录--政府数据

路透新德里5月16日 - 印度农业部门周五的预估显示，印度本作物年度的谷物收成量将达2.644亿吨的纪录，减轻了外界认为新政府可能得处理今年雨季少雨的疑虑。受到厄尔尼诺(圣婴)现象影响，会导致雨季雨量较少。