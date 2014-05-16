印度农业：2013/14年度谷物产量料达2.644亿吨的纪录--政府数据

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透新德里5月16日 - 印度农业部门周五的预估显示，印度本作物年度的谷物收成量将达2.644亿吨的纪录，减轻了外界认为新政府可能得处理今年雨季少雨的疑虑。受到厄尔尼诺(圣婴)现象影响，会导致雨季雨量较少。
印度在2012/13年度作物收成为2.5713亿吨。
印度作物年度是从7月至翌年6月。
印度政府初步预估：
* 2014年小麦产量料为9,585万吨，上年为9,361万吨
* 2013/14年度稻米产量料为1.0629亿吨，上年为1.0524亿吨
* 2013/14年度整体油籽产量料为3,240万吨，上年为3,094万吨
* 2013/14年度大豆产量料为1,190万吨，上年为1,466万吨
* 2013/14年度玉米产量料为2,419万吨，上年为2,226万吨
* 2013/14年度棉花产量料为3,650万包，上年为3,420万包。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。