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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 14:27 BJT

印度农业：2013/14年度谷物产量料达2.644亿吨的纪录--政府数据

路透新德里5月16日 - 印度农业部门周五的预估显示，印度本作物年度的谷物收成量将达2.644亿吨的纪录，减轻了外界认为新政府可能得处理今年雨季少雨的疑虑。受到厄尔尼诺(圣婴)现象影响，会导致雨季雨量较少。

印度在2012/13年度作物收成为2.5713亿吨。

印度作物年度是从7月至翌年6月。

印度政府初步预估：

* 2014年小麦产量料为9,585万吨，上年为9,361万吨

* 2013/14年度稻米产量料为1.0629亿吨，上年为1.0524亿吨

* 2013/14年度整体油籽产量料为3,240万吨，上年为3,094万吨

* 2013/14年度大豆产量料为1,190万吨，上年为1,466万吨

* 2013/14年度玉米产量料为2,419万吨，上年为2,226万吨

* 2013/14年度棉花产量料为3,650万包，上年为3,420万包。(完)
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