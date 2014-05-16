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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 14:26 BJT

澳洲股市：受海外风险疑虑拖累下滑，但周线连续第二周收升

路透悉尼5月16日 - 澳洲股市周五下滑0.6%，尾随美股的拉回走势，投资者关注中国经济放缓及乌克兰危机等海外的风险。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低31.8点至5,479.0点，本周累计涨升0.3%，为连续两周上扬。该指标股指周四小涨0.3%至两周高点。(完)
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