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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 14:32 BJT

韩国股市：微升至今年最高收位，受助于外资买盘

路透首尔5月16日 - 韩国股市周五收复稍早跌幅并微升，创今年以来最高收位，受持续外资买盘支撑，因市场预期韩国和亚洲经济及企业前景改善。

韩国综合股价指数 收升0.2%至2,013.44点，为2013年12月2日以来最高收位。该指数周线升2.9%，为2013年8月以来最佳周度表现。

据交易所运营商初步数据，外资连续第四日买超韩股，期间累计买超1.4万亿(兆)韩元(13.7亿美元)。(完)
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