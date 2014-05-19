台湾货币市场：5月19日及本提存期资金预期变化一览表

日本已公布经济指标--2017/5/1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
路透台北5月19日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期4,064.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)7,890.7亿台币： 05/20 1,042.5亿台币 05/21 2,286.25亿台币 05/22 2,250.3亿台币 05/23 776亿台币 05/24 4,202.5亿台币 05/27 1,834.15亿台币 05/28 3,560.80亿台 币 05/29 21亿台币 05/30 2,860亿台币 06/02 6,565.20亿台币 06/03 2,492亿台币 --公债还本付息22.5625亿台币 05/24 101乙2期公债付息 3.75亿台币 05/26 100乙1期公债付息 5.25亿台币 05/27 93甲6期公债付息 13.5625亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --5/28：发行103/8期公债，金额预估300亿台币，该公债为30年期，5/23标售。 --月底企业缴交营利事业所得税，去年约1,500-1,800亿台币，初估最早银行6/3上缴台 银。 --月底缴交个人综合所得税。 **--6/11：个人综所税金融机构委托取款扣款日；去年共66万4,000余件，金额717亿台币 。 **--6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新；**资料来源为财政部财政资讯中心。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月26日 -- y)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注