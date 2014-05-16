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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 16:41 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增107.80亿台币，连二周净增加

路透台北5月16日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增107.80亿台币，为连续第二周净增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,565亿台币。上周存单发行余额净增212.2亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5/12 2,083.70 2,187.00* +103.30

5/13 944.00 944.00 0.00

5/14 788.00 792.00 +4.00

5/15 3,330.00 3,328.00 -2.00

5/16 3,583.00 3,585.50 +2.50

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总计 10,728.70 10,836.50 +107.80

*含两年期存单100亿台币。

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5/12 17.00 8.00

5/13 18.00 9.00

5/14 16.00 7.00

5/15 17.00 7.00

5/16 16.00 9.00

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总计 84.00 40.00 (完) (记者 林妙容; 审校 高洁如)
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