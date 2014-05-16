《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增107.80亿台币，连二周净增加

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透台北5月16日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增107.80亿台币，为连续第二周净增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,565亿台币。上周存单发行余额净增212.2亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
5/12 2,083.70 2,187.00* +103.30
5/13 944.00 944.00 0.00
5/14 788.00 792.00 +4.00
5/15 3,330.00 3,328.00 -2.00
5/16 3,583.00 3,585.50 +2.50
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总计 10,728.70 10,836.50 +107.80
*含两年期存单100亿台币。
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
5/12 17.00 8.00
5/13 18.00 9.00
5/14 16.00 7.00
5/15 17.00 7.00
5/16 16.00 9.00
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总计 84.00 40.00 (完) (记者 林妙容; 审校 高洁如)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。