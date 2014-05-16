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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 15:18 BJT

全球金市：金价受困1,300美元之下，铂金有望创三个月最大周线涨幅

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价格 变动 涨跌%

现货金 1294.2 -1.8 -0.14

现货银 19.35 -0.11 -0.57

现货铂金 1464.1 1.1 0.08

现货钯金 810.97 1.97 0.24

COMEX期金 1294.3 0.7 0.05

COMEX期银 19.37 -0.114 -0.59

汇率

欧元/美元 1.3711

美元指数 80.024

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张明钧; 审校 蔡美珍/于春红)
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