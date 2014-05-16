亚洲橡胶：东京期胶下跌逾2%，供应增多前景令市场人气依然疲弱

贸易公司本周抢购泰国和印尼橡胶以便近期发货，但主要消费国中国仍退居场边，寻求干燥落叶期即将结束后更低的价格。

美元兑日圆 下跌0.1%至101.46日圆，守在上周四所及两个月低点101.31日圆附近。

“产胶国的供应已有所增加，但稍晚还会进一步增加，”经纪公司Okato Shoji的研究总经理Kaname Gokon称。

“美元/日圆下跌可能产生很大影响，TOCOM橡胶下周料在200日圆下方交投，或会加速续跌。”

上海期交所9月合约 跌370元人民币，报每吨13,820元，此前跌逾3%，因担忧中国经济放缓。

新加坡商品交易所6月合约 尚未交易。7月合约跌1美分，报每公斤169.00美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/王翔琼；审校 张若琪/石冠兰)