《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月12日-16日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 当周累计收低0.09%。本周客盘结购汇相对均衡，日内波 动幅度较之前收窄，日内价格波动频率提高。交易人士认为这种情况有望在本月底前得以持 续，进入6月后受季节因素影响资本项下购汇可能转多，可能产生贬值压力。但下半年人民 币恢复升值可能性仍较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周转为净投放440亿元人民币，因规模不大对资金面影响偏中性。 业内人士表示，央行当周暂停此前三年央票到期续做的“锁长”手法，体现了弱经济背景下 货币政策中性略偏宽松的定位，而未来政策能否大力度放松还待看宏观基本面的脸色。 他们并指出，在稳增长调结构的宏观调控基调下，央行此举可稳定资金预期，同时亦利 于引导中长端资金价格回落，实现降低融资成本的调控意图。不过跨过月中后，资金面将面 临缴税等季节性扰动，公开市场或逐步缩短正回购滚动期限，以灵活调整应对。 债市: --中国银行间债市当周现券收益率在继此前加速下跌后，周初在获利回吐压力下，收益率 反弹态势逐步加速，中长端金融债品种表现较为明显，一度将上周五的收益率跌幅抹去；然 随着央行公开市场回笼力度温和，全周实现净投放，一级市场需求亦逐步降温，市场交投趋 于清淡，情绪逐步平稳。现券暂待更多消息确认，短期谨慎关注资金面变化。 票据: --中国票据市场票据转贴利率本周大涨。市场人士表示，市场中长期资金供给有所减少， 央行则要求提高个人房贷发放效率，资金与信贷额度的谨慎预期致票据卖盘增加，进而推高 了其收益水平。 股市: --中国股市沪综指当周冲高回落，但全周仍累计上涨0.76%。在上周五颁布新“国九条” 后，政策面的利好效应让股市周一大涨逾2%，不过远水解不了近渴，市场观望气氛仍浓，大 盘持续三天回调，直至周五才暂时企稳，周五沪综指收报2,026.504点。 期市: --上海期铜当周价格大幅攀升，周涨幅达3%，且周五盘中触及逾两个月峰值，本周亦为连 续第二周上涨。因最大铜消费国中国上周五承诺，将推进全面的资本市场改革，且对全球交 易所铜库存不断减少的担忧与日俱增，以及基本面的改善，推高期铜价格。主力8月合约<SC Fcv1>周五收报48,670元，远高于上周末收报的47,270元。 --上海期金当周小幅上行1%。乌克兰地缘政治情势紧张继续支撑黄金的避险需求，虽然刺 激金价疲弱的消息亦不时出现，包括实货黄金需求疲弱，美国数据表现强劲，以及国际金价 在跌穿1,300美元价位后引发投资人技术性卖盘，从而加重金价跌势等，本周金价总体表现 为区间震荡上行，上海期金主力1406合约 周五收报261.9元，上周末收报259.25元 。(完) (整理 吴芳/林琦/李文科/李然; 审校 曾祥进)