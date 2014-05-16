中国债市：宏观基本面与政策处真空期IRS窄幅震荡，关注缴税影响

路透北京5月16日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五窄幅震荡。交易员表示，今日无新债招标，宏观基本面及政策面亦处于真空，市场交投热情一般，波动亦不大。

交易员指出，当前市场缺乏方向，下周首要关注财税上缴是否将对资金面构成冲击，另周四发布的5月汇丰中国制造业PMI初值亦是看点。

”今天没有大的一级招标，或者数据公布，IRS这边挺清淡的，就是小幅波动吧。“上海一券商交易员称。

他并表示，七天回购利率持续徘徊在一个偏低水平，不过机构对这个月财税上缴的冲击存谨慎情绪，多空因素均在，当前市场也显得缺乏方向。短期左右IRS走向的还是不脱资金面，当然下周要发个PMI初值，也值得关注。

中国银行间资金市场周五主要质押式回购加权利率 持续小幅波动，不过可跨月的21天期则涨幅偏大。市场人士表示，月内到期资金供给继续充裕，跨月与跨半年末时点的资金需求，则体现出部分机构的谨慎预期。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.5500/3.6500 3.7040/3.7920 3.9120/4.0060 4.0720/4.1700 4.0710/4.3230

上日 3.5500/3.6500 3.7090/3.7940 3.9077/3.9920 4.0730/4.1620 4.0980/4.3160

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0000/+0.0000 -0.0050/-0.0020 +0.0043/+0.0140 -0.0010/+0.0080 -0.0270/+0.0070

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。