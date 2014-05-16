中国债市：宏观基本面与政策处真空期IRS窄幅震荡，关注缴税影响

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月16日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五窄幅震荡。交易员表示，今日无新债招标，宏观基本面及政策面亦处于真空，市场交投热情一般，波动亦不大。
交易员指出，当前市场缺乏方向，下周首要关注财税上缴是否将对资金面构成冲击，另周四发布的5月汇丰中国制造业PMI初值亦是看点。
”今天没有大的一级招标，或者数据公布，IRS这边挺清淡的，就是小幅波动吧。“上海一券商交易员称。
他并表示，七天回购利率持续徘徊在一个偏低水平，不过机构对这个月财税上缴的冲击存谨慎情绪，多空因素均在，当前市场也显得缺乏方向。短期左右IRS走向的还是不脱资金面，当然下周要发个PMI初值，也值得关注。
中国银行间资金市场周五主要质押式回购加权利率 持续小幅波动，不过可跨月的21天期则涨幅偏大。市场人士表示，月内到期资金供给继续充裕，跨月与跨半年末时点的资金需求，则体现出部分机构的谨慎预期。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.5500/3.6500 3.7040/3.7920 3.9120/4.0060 4.0720/4.1700 4.0710/4.3230
上日 3.5500/3.6500 3.7090/3.7940 3.9077/3.9920 4.0730/4.1620 4.0980/4.3160
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变动 +0.0000/+0.0000 -0.0050/-0.0020 +0.0043/+0.0140 -0.0010/+0.0080 -0.0270/+0.0070
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年4月人民币IRS成交的名义本金总额约3,280.52亿元，较3月的3,234.55亿略增。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。