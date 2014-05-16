台湾债市：10年券殖利率再创九个半月收盘新低，仍存续跌空间

* 美债带动指标10年期公债殖利率再创九个半月低位 * 10年券殖利率跌幅受限，量能缩小 * 下周五年公债估在1.00-1.03%，10年券则在1.45-1.50% 路透台北5月16日 - 台湾指标10年公债殖利率周五连续第三日收跌，再创九个半月新低 。交易商表示，由于美债殖利率大幅走低，带动台债续走多头行情，惟今日殖利率下跌受限 ，成交量也缩小，下周行情则要视美债的走势而定。 他们认为，尽管今年全球原本都认为是股多债空的行情，美债因而累积大量的空单，但 人口老化原因令退休基金对长券补券需求升高，终令空单不得不认错回补。展望下周，在短 期缺乏重要数据引领之下，美债多头仍有可为，不排除殖利率仍有进一步走低空间。 一位证券商交易员说，“大家都在喊，真不敢相信美债竟然下到这里。” 从台湾10年期指标公债图 来看，今日103/6期公债收盘殖利率1.4850%，为 去年7月29日1.4650%以来收盘新低。 交易员表示，美国10年期公债已走至去年10月下旬的前低2.47%附近水位，是否可能一 次突破，还要观察。目前虽不排除美债殖利率可能出现短线急跌之后的技术性反弹，但对台 债的影响可能相当有限，因台债投资盘持券预料不会松动。 **多头仍可期待** 另外一位证券商交易员则认为，殖利率下跌的过程中，成交量能缩小相当正常，这也表 示持券者没有急着卖券，多头仍掌握局势。 此外，下周五将标售30年期103/8期公债。交易商认为，由于寿险业者对于长券需求相 当强劲，30年期公债的标售结果应该不会是利空，初步预估此期公债标售利率可能落在2.0- 2.05%间，甚至不排除跌破2.0%。 “30年公债如果标低，往前把现在1.88%左右的20年再压，说不定10年可能靠到1.4%附 近。〞前述证券商交易员表示。 央行将代财政部在下周五(23日)标售新一期30年公债103/8期，金额预定300亿台币，28 日交割。 至于美联储(FED)下周将公布会议纪录，各方认为，FED主席叶伦的发言已经相当温和， 且近期会议纪录的公布对金融市场影响并不大，因此预期该变数影响中性。 他们预估，下周103/4期五年公债殖利率区间在1.00-1.03%；10年公债103/6期殖利率预 估在1.45-1.50%。 美国指标10年期公债收益率周四放量降至六个月低点，此前希腊公债走软并引发对美国 公债的避险买盘，尽管美国经济数据显示整体经济仍稳健。指标10年期公债 收 益率报2.505%，盘中低见2.473%，为10月30日来最低。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.20 1.0188 *1.0135-1.0188 61.0 10 103/6 -0.89 1.4850 *1.4810-1.4865 88.5 注：*表创该券交易以来殖利率低位 今日全球重要经济事件与数据包括： 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲、欧洲央行执委科尔和罗马 尼亚央行副总裁Cristian Popa发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、 美国路透/密西根大学消费者信心指数5月初值、美国ECRI经济领先指标。 下周全球重要经济事件与数据包括： 5/19(一)：韩国4月生产者物价指数(PPI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔会议发 言； 5/20(二)：台湾4月外销订单、台湾第一季经常帐、德国4月PPI、英国4月CPI和PPI数据 、美国Redbook连锁店销售、日本4月进出口、贸易收支、澳洲央行公布5月政策会议记录、 日本央行货币政策会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话； 5/21(三)：英国央行货币政策委员会5月会议投票结果、英国4月零售销售、美国抵押贷 款市场指数、欧元区5月消费者信心、美联储主席叶伦在纽约大学毕业典礼演说、欧洲央行 管委会会议、美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录； 5/22(四)：台湾4月失业率、汇丰中国5月制造业PMI初值、欧元区5月Markit制造业/服 务业/综合PMI初值、英国第一季GDP修正值、美国5月Markit制造业PMI初值、美国4月成屋销 售年率、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话； 5/23(五)：台湾标售30年公债、台湾4月工业生産和第一季经济成长率、德国第一季GDP 详细报告、美国4月新屋销售年率(万户)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话。 30 103/5 没有成交 20 103/7 1.8860 10 103/6 1.4850 5 103/4 1.0188 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)