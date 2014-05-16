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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 16:09 BJT

台湾债市：10年券殖利率再创九个半月收盘新低，仍存续跌空间

* 美债带动指标10年期公债殖利率再创九个半月低位
    * 10年券殖利率跌幅受限，量能缩小
    * 下周五年公债估在1.00-1.03%，10年券则在1.45-1.50%

    路透台北5月16日 - 台湾指标10年公债殖利率周五连续第三日收跌，再创九个半月新低
。交易商表示，由于美债殖利率大幅走低，带动台债续走多头行情，惟今日殖利率下跌受限
，成交量也缩小，下周行情则要视美债的走势而定。
    
    他们认为，尽管今年全球原本都认为是股多债空的行情，美债因而累积大量的空单，但
人口老化原因令退休基金对长券补券需求升高，终令空单不得不认错回补。展望下周，在短
期缺乏重要数据引领之下，美债多头仍有可为，不排除殖利率仍有进一步走低空间。
    
    一位证券商交易员说，“大家都在喊，真不敢相信美债竟然下到这里。”
    
    从台湾10年期指标公债图 来看，今日103/6期公债收盘殖利率1.4850%，为
去年7月29日1.4650%以来收盘新低。
     
    交易员表示，美国10年期公债已走至去年10月下旬的前低2.47%附近水位，是否可能一
次突破，还要观察。目前虽不排除美债殖利率可能出现短线急跌之后的技术性反弹，但对台
债的影响可能相当有限，因台债投资盘持券预料不会松动。
    
    
    **多头仍可期待**
        
    另外一位证券商交易员则认为，殖利率下跌的过程中，成交量能缩小相当正常，这也表
示持券者没有急着卖券，多头仍掌握局势。
        
    此外，下周五将标售30年期103/8期公债。交易商认为，由于寿险业者对于长券需求相
当强劲，30年期公债的标售结果应该不会是利空，初步预估此期公债标售利率可能落在2.0-
2.05%间，甚至不排除跌破2.0%。
    
    “30年公债如果标低，往前把现在1.88%左右的20年再压，说不定10年可能靠到1.4%附
近。〞前述证券商交易员表示。 
    
    央行将代财政部在下周五(23日)标售新一期30年公债103/8期，金额预定300亿台币，28
日交割。   
    
    至于美联储(FED)下周将公布会议纪录，各方认为，FED主席叶伦的发言已经相当温和，
且近期会议纪录的公布对金融市场影响并不大，因此预期该变数影响中性。   
    
    他们预估，下周103/4期五年公债殖利率区间在1.00-1.03%；10年公债103/6期殖利率预
估在1.45-1.50%。
    
    美国指标10年期公债收益率周四放量降至六个月低点，此前希腊公债走软并引发对美国
公债的避险买盘，尽管美国经济数据显示整体经济仍稳健。指标10年期公债 收
益率报2.505%，盘中低见2.473%，为10月30日来最低。
           
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5     103/4                   -0.20     1.0188   *1.0135-1.0188      61.0
   10     103/6                   -0.89     1.4850   *1.4810-1.4865      88.5
      注：*表创该券交易以来殖利率低位
    
      今日全球重要经济事件与数据包括：       
    5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演讲、欧洲央行执委科尔和罗马
尼亚央行副总裁Cristian Popa发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、
美国路透/密西根大学消费者信心指数5月初值、美国ECRI经济领先指标。   
    
      下周全球重要经济事件与数据包括：      
    5/19(一)：韩国4月生产者物价指数(PPI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔会议发
言；
    5/20(二)：台湾4月外销订单、台湾第一季经常帐、德国4月PPI、英国4月CPI和PPI数据
、美国Redbook连锁店销售、日本4月进出口、贸易收支、澳洲央行公布5月政策会议记录、
日本央行货币政策会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话；
    5/21(三)：英国央行货币政策委员会5月会议投票结果、英国4月零售销售、美国抵押贷
款市场指数、欧元区5月消费者信心、美联储主席叶伦在纽约大学毕业典礼演说、欧洲央行
管委会会议、美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录；
    5/22(四)：台湾4月失业率、汇丰中国5月制造业PMI初值、欧元区5月Markit制造业/服
务业/综合PMI初值、英国第一季GDP修正值、美国5月Markit制造业PMI初值、美国4月成屋销
售年率、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话；
    5/23(五)：台湾标售30年公债、台湾4月工业生産和第一季经济成长率、德国第一季GDP
详细报告、美国4月新屋销售年率(万户)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话。   
    
         30       103/5                     没有成交
         20       103/7                       1.8860
         10       103/6                       1.4850
          5       103/4                       1.0188
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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