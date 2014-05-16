路透基点：台湾蓝天电脑60亿台币贷款展开筹组--TRLPC

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，蓝天电脑(Clevo Co)60亿台币(1.99亿美元)五年期贷款案，已由牵头行兼簿记行(MLAB)土地银行展开筹组。

贷款由蓝天电脑董事长担保，分为AB两部分，A部分为36亿台币定期贷款，B部分为24亿台币循环贷款。

两部分贷款的利率为较次级市场商业票据利率加码95个基点，税前最低利率2%。

承诺15亿台币以上的银行，获得前端费用20个基点及簿记行头衔；承诺12-14亿台币，获得16个基点费用及簿记行头衔；承诺6-11亿台币，获得9个基点费用。

6月13日之前承诺的银行，获得一笔3个基点的优惠费用。

A部份贷款宽限期为两年，分七期每半年不等额偿还：10%(1-6期)及40%(第7期)。

所筹资金将用于运营资本，以及为2009年10月的36亿台币五年期贷款提供再融资。那笔贷款分为AB两部分：A部分14.4亿台币，B部分21.6亿台币并可以台币或美元提取。

回覆期限为6月末。

2009年贷款的利率为较次级市场商业票据利率加码85个基点，税前最低利率台币部分为2%，美元部分为较Libor加码110个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)