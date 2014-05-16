路透基点：台湾蓝天电脑60亿台币贷款展开筹组--TRLPC

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，蓝天电脑(Clevo Co)60亿台币(1.99亿美元)五年期贷款案，已由牵头行兼簿记行(MLAB)土地银行展开筹组。
贷款由蓝天电脑董事长担保，分为AB两部分，A部分为36亿台币定期贷款，B部分为24亿台币循环贷款。
两部分贷款的利率为较次级市场商业票据利率加码95个基点，税前最低利率2%。
承诺15亿台币以上的银行，获得前端费用20个基点及簿记行头衔；承诺12-14亿台币，获得16个基点费用及簿记行头衔；承诺6-11亿台币，获得9个基点费用。
6月13日之前承诺的银行，获得一笔3个基点的优惠费用。
A部份贷款宽限期为两年，分七期每半年不等额偿还：10%(1-6期)及40%(第7期)。
所筹资金将用于运营资本，以及为2009年10月的36亿台币五年期贷款提供再融资。那笔贷款分为AB两部分：A部分14.4亿台币，B部分21.6亿台币并可以台币或美元提取。
回覆期限为6月末。
2009年贷款的利率为较次级市场商业票据利率加码85个基点，税前最低利率台币部分为2%，美元部分为较Libor加码110个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。