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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 16:01 BJT

欧洲个股：大众汽车4月销量上升8.2%，中国市场劲扬17%

路透法兰克福5月16日 - 德国大众汽车(福斯/Volkswagen) 周五表示，4月乘用车销量增长8.2%，达到848,500辆。

今年1-4月，大众汽车旗下各品牌汽车的注册数量增长6.4%

欧洲与亚太地区的销量上升。大众汽车表示，中国市场的销量增长17%，俄罗斯销量下降4.3%，南美和北美注册数量分别下降21%和2.9%。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)
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