欧洲个股：大众汽车4月销量上升8.2%，中国市场劲扬17%

今年1-4月，大众汽车旗下各品牌汽车的注册数量增长6.4%

欧洲与亚太地区的销量上升。大众汽车表示，中国市场的销量增长17%，俄罗斯销量下降4.3%，南美和北美注册数量分别下降21%和2.9%。(完)