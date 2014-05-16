路透基点：南茂科技的100亿台币融资案推出--TRLPC

路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称台湾银行推出南茂科技的100亿台币（3.32亿美元）五年期融资案，并担任此案的牵头行兼簿记行。

该贷款分做三部分：A档是60亿台币定期贷款，B1档是40亿台币循环信贷，B2档是1亿美元循环信贷。B1和B2两部分加在一起不能超过40亿台币。

A档和B1档的贷款利率分别较台湾一年邮政储蓄利率加码46个和56个基点。B2档利率较三个月或六个月Libor加码135个基点。

针对B2档贷款，若台北的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor的利差超过30个基点，则借款人需要支付超过部分的利率。

银行受邀以三个层次参贷。承贷10亿台币或以上，担任主办行，有25个基点的前端费。承贷5-9.99亿台币，担任协办行，费率是12个基点。承贷3-4.99亿台币，费率是7个基点。

如果A档的资金提取率低于70%，或者是B1和B2两档的资金提取率低于50%，则需支付10个基点的承诺费。

A档贷款将分十次每半年不等额偿还：12%（1-2次）、13%（3-6次）、7%（7-8次）和5%（9-10次）。

B1和B2档贷款讲从第36个月开始偿还，分五次每半年等额偿还。

贷款以南茂科技的土地、工厂和机器设备为担保。

银行回复截止日期在6月20日。

南茂科技是一家半导体封装测试服务提供商。（完）