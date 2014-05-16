路透基点：南茂科技的100亿台币融资案推出--TRLPC

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透香港5月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称台湾银行推出南茂科技的100亿台币（3.32亿美元）五年期融资案，并担任此案的牵头行兼簿记行。
该贷款分做三部分：A档是60亿台币定期贷款，B1档是40亿台币循环信贷，B2档是1亿美元循环信贷。B1和B2两部分加在一起不能超过40亿台币。
A档和B1档的贷款利率分别较台湾一年邮政储蓄利率加码46个和56个基点。B2档利率较三个月或六个月Libor加码135个基点。
针对B2档贷款，若台北的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor的利差超过30个基点，则借款人需要支付超过部分的利率。
银行受邀以三个层次参贷。承贷10亿台币或以上，担任主办行，有25个基点的前端费。承贷5-9.99亿台币，担任协办行，费率是12个基点。承贷3-4.99亿台币，费率是7个基点。
如果A档的资金提取率低于70%，或者是B1和B2两档的资金提取率低于50%，则需支付10个基点的承诺费。
A档贷款将分十次每半年不等额偿还：12%（1-2次）、13%（3-6次）、7%（7-8次）和5%（9-10次）。
B1和B2档贷款讲从第36个月开始偿还，分五次每半年等额偿还。
贷款以南茂科技的土地、工厂和机器设备为担保。
银行回复截止日期在6月20日。
南茂科技是一家半导体封装测试服务提供商。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。