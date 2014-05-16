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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 16:12 BJT

《全球汇市》美债收益率下滑打压美元，欧元弹离两个半月低点

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3716 1.3710 +0.04 -0.21 1.3745

美元/日圆 101.59 101.56 +0.03 -3.52 105.30

欧元/日圆 139.31 139.26 +0.04 -3.68 144.63

美元/瑞郎 0.8903 0.8910 -0.08 -0.28 0.8928

英镑/美元 1.6796 1.6787 +0.05 +1.45 1.6556

美元/加元 1.0876 1.0885 -0.08 +2.41 1.0620

澳元/美元 0.9345 0.9356 -0.12 +4.85 0.8913

新西兰元/美元 0.8632 0.8642 -0.12 +5.19 0.8206

欧元/瑞郎 1.2213 1.2211 +0.02 -0.47 1.2271

欧元/英镑 0.8167 0.8161 +0.07 -1.57 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0149 9.0097 +0.06 +1.89 8.8474

美元/挪威克朗 5.9479 5.9493 -0.02 -1.95 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/杜明霞/张若琪 审校 张涛)
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