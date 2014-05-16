《全球汇市》美债收益率下滑打压美元，欧元弹离两个半月低点

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3716 1.3710 +0.04 -0.21 1.3745
美元/日圆 101.59 101.56 +0.03 -3.52 105.30
欧元/日圆 139.31 139.26 +0.04 -3.68 144.63
美元/瑞郎 0.8903 0.8910 -0.08 -0.28 0.8928
英镑/美元 1.6796 1.6787 +0.05 +1.45 1.6556
美元/加元 1.0876 1.0885 -0.08 +2.41 1.0620
澳元/美元 0.9345 0.9356 -0.12 +4.85 0.8913
新西兰元/美元 0.8632 0.8642 -0.12 +5.19 0.8206
欧元/瑞郎 1.2213 1.2211 +0.02 -0.47 1.2271
欧元/英镑 0.8167 0.8161 +0.07 -1.57 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0149 9.0097 +0.06 +1.89 8.8474
美元/挪威克朗 5.9479 5.9493 -0.02 -1.95 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/杜明霞/张若琪 审校 张涛)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。