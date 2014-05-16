版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 16日 星期五 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月16日

路透伦敦5月16日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           186,525            -4,550
    锡             9,665               -55
    铅           190,950              -275
    锌           751,650            -2,325
    铝         5,264,450            -9,500
    镍           279,816              +480
    铝合金        52,640              -220
    NASAAC        62,340              -100
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据        库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 杜明霞；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐