《中国信用市场观察》流动性难言利好，债市中场调整

作者 徐永

路透上海5月16日 - 中国债券市场在上周上涨狂欢后，本周出现中场调整。利率债和信用债收益率多数抬升，利率债期限利差略陡峭化，信用利差整体持稳下行；评级利差则继续扩大，显示信用债分化行情继续，机构对中低评级品种仍显谨慎。

基于社会融资规模和投资数据仍低于预期，基本面的因素料短期仍难给债市形成压力。本周新债招标收益率仍多数低于预期，4月启动的配置力量还在继续；另外市场对量化宽松(QE)政策持续仍有较高预期，美国10年国债本周收益率大幅下滑，六个月后再度跌破2.5%重要关口，预计中国利率债大概率仍处于整体偏牛行情中。

但短期而言，前期收益率先后大幅下行的长短期国债，继续下行空间受部分机构获利了结制约，进一步下行机会需要新的利好指引。

而从流动性，评级调整和供给高峰等因素综合来看，无论利率债还是信用债，短期都可能是风险大于机会。

流动性利空主要在于外汇占款的变化，4月金融口径的外汇占款新增规模只有1,169亿元人民币，低于一季度月均超过2,500亿的水平，也低于2001年以来每年4月的平均新增水平。

且综合4月贸易顺差和实际使用外资规模数据，4月可能已经发生了资本流出规模超过400亿元，去年5月到9月，QE退出预期强烈的阶段，外汇占款的新增也曾连续数月低于前述两项之和。

在人民币汇率市场化驱动力量增强背景下，若贬值预期和资本流出持续，可能会对今年后期的外汇占款新增利空，并最终抽紧银行间的流动性。

流动性的利好方面，从广义的货币需求和供给对比来看，4月的社融余额和M2之间的增速缺口，在3月出现近一年来的反弹后，4月因M2增速高于预期，缺口再次大幅收敛至2009年6月以来的低位，显示整体流动性环境在改善。

不过4月M2的超预期反弹，可能并非实体经济货币需求信用创造而成，而是部分理财产品在信贷需求不足后，投资同业存款所致。

这种资金在银行体系的空转，可能会高估实体经济实际的货币供应增速。后期流动性的改善，可能仍要观察社融增速的回落幅度以及央行货币政策的走向，如此而言，银行体系流动性仍难言乐观。

欲浏览社融和M2增速缺口，请点选 link.reuters.com/byg49v

**评级利差扩大**

评级调整因素方面，路透统计，二季度以来，信用债市场已经发生了56起评级调整事件，虽然目前银行间的调整以正面为主，但债券评级历来有虚高成份，且二级市场对评级上调一般反应平平。

反倒是交易所产业债，私募债和中小企业集合债等品种，已发生了超过10起的评级下调或负面展望，且基于评级时间的滞后性，评级高峰还远未结束，后期这些评级事件可能将继续给中低评级信用债造成调整压力。

不过，后期这种触发事件的调整，也可能形成买入机会。原因之一在于年初至今的利率债牛市，信用债跟随的状况，多发生在高等级品种之间，中低评级信用债整体收益率下行的幅度不大。

以五年期AA-中票收益率曲线来看，其于AAA之间的评级利差目前已经超过250基点(BP)，高于去年全年150-180BP之间的水平，显示中低评级的债券利差已有相当保护，继续调整可能反而突显个券的投资机会。

供给方面，财政部本周已经发布2014年地方政府债的发行兑付办法，并将在6月启动发行；另外，4月信贷和表外业务的新增虽然低于预期，但债券融资创了2013年以来来新高，且5月以来信用债的供给量仍然较大，这些供给因素仍然不容忽视。