中国国企：1-4月累计利润同比增速升至6.5%，地方国企由负转正--财政部

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月16日 - 中国财政部周五公布2014年1-4月全国国有及国有控股企业经济运行情况，国有企业累计实现利润总额7,428.4亿元人民币，同比增长6.5%，地方国有企业利润今年以来首次实现正增长。
刊登在财政部网站的新闻稿称，1-4月国有企业营业总收入增幅仍在下降，实现利润和应交税金增幅继续上升。
在实现利润中，中央企业5,760.1亿元，同比增长6.9%；地方国有企业1,668.3亿元，同比增长5.1%。
1-4月国有企业实现利润增速较一季度的3.3%明显提高，同期中央和地方国企的利润增速亦分别高于一季度的5.1%和-3.8%。
同比增幅较大的行业为国有建材、汽车、施工房地产等；降幅较大的行业为国有化工、煤炭、轻工、纺织等；国有交通行业由去年同期的亏损转为盈利，国有钢铁和有色全行业继续亏损。
1-4月，国有企业累计实现营业总收入148,258.9亿元，同比增长5.5%。其中中央企业91,182.8亿元，同比增长4.4%；地方国有企业57,076.2亿元，同比增长7.4%。
4月末，国有企业资产总额945,530亿元，同比增长10.9%；负债总额615,302.4亿元，同比增长11.1%。
本月稍早，财政部下发通知称，决定自2014年起适当提高中央企业国有资本收益收取比例，其中国有独资企业应交利润收取比例在现有基础上提高5个百分点。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。