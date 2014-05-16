企业并购：Goodman同意丰益国际和第一太平提出的13亿美元收购价

路透悉尼5月16日 - 新加坡食用油巨头丰益国际 和第一太平 准备以13.7亿澳元(12.8亿美元)收购澳洲面包和乳制品公司Goodman Fielder 。

Goodman董事长Steve Gregg在周五晚时的声明中称，若没有更好出价，公司董事会将一致推荐这项提案。(完)