土耳其矿难：矿山运营商Soma证实284人丧生，18人据信仍陷于井下

路透土耳其SOMA5月16日 - 土耳其矿山运营商Soma Holding周五表示，该国西部城镇Soma的矿山发生火灾后，证实已有284丧生，另有18人据信仍困于井下。

该公司称，周二发生火灾后，已有363人从矿山疏散，另有122人被送往医院。该公司称，发生火灾时有787名矿工正在工作。(完)