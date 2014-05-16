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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 18:05 BJT

更新版 1-中国金融：国开行发债成本未受“钱荒”影响仍小降，净利劲升27%

(新增更多内容)
    路透北京5月16日 - 以发债为主要负债来源的中国国家开发银行 周五公布201
3年度报告，显示其去年并未受“钱荒”影响，发债成本整体还降低了6个bp；同时受生息资
产规模增长的推动，净利润同比则大增27%至799亿元。
    
      但值得关注的是，该行同期不良贷款余额和不良贷款率均较上年有所上升。不良贷款
余额增至346亿元；不良贷款率为0.48%，较年初增0.18个百分点。
    
    国开行表示，该行去看积极应对流动性紧张带来的不利市场影响，灵活调整发行方案，
严控成本，拓展发行渠道，债券发行量再创新高，人民币债券发行量达12,400.8亿元。
    
    在国开行去年末的7.6万亿负债总额中，债券则以5.84万亿的余额，占比总负债的77%。
    
    “2014年国开行将进一步提高中间业务收入，继续发挥综合经营和母子公司协同作用，
提升子公司利润贡献度。合理安排债券发行计划，拓展资金来源渠道，努力降低筹资成本，
加强贷款定价管理。”国开行并称。
    
    按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》和中国会计准则计算，截至2013年末
，国开行资本充足率为11.28%，核心资本充足率7.09%。均满足监管合规要求。
    
    
         **主要财务指标**
                          2013（%）   2012（%）   变动（bp）
 生息资产                 5.44        5.64        -20
    其中：贷款            5.85        6.08        -23
         投资债券         2.46        2.43        +3
         买入返售         4.22        3.39        +83
         拆出资金         3.89        3.63        +26
         存放央行及同业   2.26        2.44        -18    
                                                  
 付息负债                 2.17        2.25        -8
    其中：吸收存款        1           1           0
         发行债券及次级   4.07        4.13        -6
 债                                               
       向政府及金融机构   2.79        3.09        -30
 借款                                             
       同业及金融机构存   2.39        2.61        -22
 放                                               
 （完）

    欲知更多详情，请浏览国开行网站(here)

 (发稿 谢衡; 审校 黄凯/毕晓雯)
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