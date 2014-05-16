更新版 1-中国金融：国开行发债成本未受“钱荒”影响仍小降，净利劲升27%

(新增更多内容) 路透北京5月16日 - 以发债为主要负债来源的中国国家开发银行 周五公布201 3年度报告，显示其去年并未受“钱荒”影响，发债成本整体还降低了6个bp；同时受生息资 产规模增长的推动，净利润同比则大增27%至799亿元。 但值得关注的是，该行同期不良贷款余额和不良贷款率均较上年有所上升。不良贷款 余额增至346亿元；不良贷款率为0.48%，较年初增0.18个百分点。 国开行表示，该行去看积极应对流动性紧张带来的不利市场影响，灵活调整发行方案， 严控成本，拓展发行渠道，债券发行量再创新高，人民币债券发行量达12,400.8亿元。 在国开行去年末的7.6万亿负债总额中，债券则以5.84万亿的余额，占比总负债的77%。 “2014年国开行将进一步提高中间业务收入，继续发挥综合经营和母子公司协同作用， 提升子公司利润贡献度。合理安排债券发行计划，拓展资金来源渠道，努力降低筹资成本， 加强贷款定价管理。”国开行并称。 按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》和中国会计准则计算，截至2013年末 ，国开行资本充足率为11.28%，核心资本充足率7.09%。均满足监管合规要求。 **主要财务指标** 2013（%） 2012（%） 变动（bp） 生息资产 5.44 5.64 -20 其中：贷款 5.85 6.08 -23 投资债券 2.46 2.43 +3 买入返售 4.22 3.39 +83 拆出资金 3.89 3.63 +26 存放央行及同业 2.26 2.44 -18 付息负债 2.17 2.25 -8 其中：吸收存款 1 1 0 发行债券及次级 4.07 4.13 -6 债 向政府及金融机构 2.79 3.09 -30 借款 同业及金融机构存 2.39 2.61 -22 放 （完） 欲知更多详情，请浏览国开行网站(here) (发稿 谢衡; 审校 黄凯/毕晓雯)