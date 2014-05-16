中国票据市场：转贴利率本周大涨，资金与信贷额度谨慎预期致卖盘增加

路透北京5月16日 - 中国银行间市场票据转贴利率本周大涨。市场人士表示，市场中长期资金供给有所减少，央行则要求提高个人房贷发放效率，资金与信贷额度的谨慎预期致票据卖盘增加，进而推高了其收益水平。

"买断(转贴)利率上了30-40个点，货币市场利率变化倒不大，主要是出长资金的机构有所控制，有的干脆不出长钱了。大家都收紧，收票的价格上调，出票的人也多起来了，(利率)越往上越谨慎。“上海一银行交易员称。

华东地区一银行票据业务主管则补充称，票据资产可占据信贷额度比例或减少的预期，也助推了票据转贴收益率的上行。

他提供的数据显示，当前六个月票据转贴年化收益率在5.2%-5.25%之间，较上周五涨30个基点(bp)左右。他进一步预计，下周转贴收益率或仍有进一步上探空间，月末则或归于平稳。

银行间市场七天期质押式回购 加权利率最新报在3.0917%，较上周五的3.0842%变化有限。

在中国正加快推进利率市场化的大背景下，商业银行也变得越来越独立、没那么“听话”了：央行副行长刘士余要求商业银行提高个人住房按揭贷款发放效率，并合理定价；银行则明确表示，不会因此调整现行房贷政策。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.8957/4.8115 5.1758/5.0733 5.5680/5.3836

上周五 4.9813/4.9043 5.2290/5.1327 5.6980/5.5276

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变动 -8.56bp/-9.28bp -5.32bp/-5.94bp -13.00bp/-14.40bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7904%，上周五报在4.8846%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。