中国票据市场：转贴利率本周大涨，资金与信贷额度谨慎预期致卖盘增加

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月16日 - 中国银行间市场票据转贴利率本周大涨。市场人士表示，市场中长期资金供给有所减少，央行则要求提高个人房贷发放效率，资金与信贷额度的谨慎预期致票据卖盘增加，进而推高了其收益水平。
"买断(转贴)利率上了30-40个点，货币市场利率变化倒不大，主要是出长资金的机构有所控制，有的干脆不出长钱了。大家都收紧，收票的价格上调，出票的人也多起来了，(利率)越往上越谨慎。“上海一银行交易员称。
华东地区一银行票据业务主管则补充称，票据资产可占据信贷额度比例或减少的预期，也助推了票据转贴收益率的上行。
他提供的数据显示，当前六个月票据转贴年化收益率在5.2%-5.25%之间，较上周五涨30个基点(bp)左右。他进一步预计，下周转贴收益率或仍有进一步上探空间，月末则或归于平稳。
银行间市场七天期质押式回购 加权利率最新报在3.0917%，较上周五的3.0842%变化有限。
在中国正加快推进利率市场化的大背景下，商业银行也变得越来越独立、没那么“听话”了：央行副行长刘士余要求商业银行提高个人住房按揭贷款发放效率，并合理定价；银行则明确表示，不会因此调整现行房贷政策。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------------
周五 4.8957/4.8115 5.1758/5.0733 5.5680/5.3836
上周五 4.9813/4.9043 5.2290/5.1327 5.6980/5.5276
------------------------------------------------------------
变动 -8.56bp/-9.28bp -5.32bp/-5.94bp -13.00bp/-14.40bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7904%，上周五报在4.8846%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。