欧洲汇市：英镑兑美元日内持平，料录得六周来最大单周跌幅

“我们认为，英镑兑美元在1.70处见顶。在很短期内可能会再度测试1.70，但我们认为不会长久保持在该水准上方，“法国兴业银行驻伦敦资深外汇分析师Alvin Tan说。

“但我们认为英镑兑欧元将继续表现良好”，Tan说，“英国和欧元区的政策分化很大。随着时间推移，这种差距将更大。”

周五伦敦盘初，英镑兑美元 持平，报1.6790，兑欧元 则报0.8163。

本周英镑兑美元下跌0.33%，创下六周来最大单周跌幅。

英镑贸易加权指数本周下跌0.25%，为两个月来最大周度跌幅。

不过周度跌幅的绝对幅度相对而言还不算大。而近几个月英镑的升势已将其兑美元带上五年高位，兑欧元登上16个月峰值。

Tan指出，英镑一个月隐含波动率处在历史低位，甚至低于美元和欧元的水平。

绝少有人怀疑英国央行和欧洲央行的政策路径差异。英国央行的下步动作可能是加息；而欧洲央行正准备在下个月放松政策。

Tan和法国巴黎银行的分析师表示，这预示着欧元/英镑汇价将走低，他们建议在0.8140英镑处卖出欧元，目标位是0.7800。(完)

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