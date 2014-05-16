中国证券：上证所在自贸区启动筹建国际金融资产交易平台

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透北京5月16日 - 中国证监会新闻发言人周五透露，上海证券交易所经证监会批准，在上海自贸区内启动筹建国际金融资产交易平台。
证监会新闻发言人张晓军在每周新闻例会上表示，该平台定位是面向自贸区和国际金融市场，与境内资本市场实现相对有效隔离。
张晓军对上述交易平台未做更多阐述。不过从其简单的描述中，发现该平台与前几年上海一直呼吁建立的国际板有一定相似度，但两者最大区别在于该平台面向国际，与国内资本市场关联不大。
对于自贸区原油期货的筹备进展，他指出，上海期交所在区内筹建上海国际能源交易中心股份公司，具体承担国际原油期货交易平台的筹建工作。目前已初步完成规则体系建设、技术系统准备、市场宣传推广等准备工作。待相关配套政策出台并经国务院批复后，将适时推出原油期货品种。
他还表示，目前华安基金、浦银安盛和申万菱信三家基金公司在自贸区设立了基金子公司，申银万国、海通、广发、宏源、万达设立了五家期货公司风险管理服务子公司；国泰君安和海通证券 设立了两家券商子公司，国金证券 成立了一家另类投资子公司。
他说，中国证监会正在组织研究支持上海自贸实验区建设新的措施，拟从完善市场体系、促进双向投资、便利企业跨境融资、促进证券期货行业双向开放、鼓励资本市场产品创新、改进市场监管等方面予以细化和完善。（完） (发稿 乔艳红/林琦; 审校 曾祥进)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。