台湾汇市：台币实质交投量缩整理，下周难脱区间盘整格局

* 短线量缩料台币难脱区间盘整格局 * 下周实质交投区估在30.100-30.250 路透台北5月16日 - 台币兑美元 周五实质交投量缩盘整。交易员认为 ，今日汇市交投清淡，成交多以实质需求为主，受限于量能不彰，料下周台币实质交投仍将 维持既有区间盘整，静待进一步消息面指引。 展望下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)将公布利率会议记录，他们表示，市场普遍 预估美联储量化宽松(QE)退场基调维持不变，预估对下周台币实质交投影响有限，反而较为 关注欧元区降息时点。 汇银人士指出，目前市场暂缺明确方向，场上多由实质交易状况带动汇价，下周台币实 质交投将续处既有区间盘整，实质交易区间暂看在30.100-30.250。 “今天交投很清淡，淡到吓死人。”一本地官股银行交易员说。 交易员并提及，若6月欧元区就祭出降息政策，看好资金将会汇进台湾，然而台股向来 有〞五穷六绝〞(5-6月表现不佳)的魔咒，台币汇价既有利多也有利空，暂难跳脱既有区间 盘整格局。 台币周线微跌0.11%，本周台币陷入狭幅区间盘整。 台湾股市 周五开低震荡收高0.09%，分析师表示，下周三5月台指期结算，目前 外资在期、现货同步做多，预期下周外资将扮演撑盘角色。 ；证券交易所资料 显示，外资及陆资在台股买超21.74亿台币，连续四个交易日买超共计152.45亿台币。[L3T0 O22JN] 汇银人士预估，下周台币实质交易区间料在30.100-30.250；今日台币实质交易区间主 要在30.145-30.180，上日则在30.143-30.169。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较 上日微缩；一个月远汇报价 盘后来到30.120/30.140左右，上日纽约盘收在30 .135。 周五稍晚及下周全球重要经济事件及数据： 5/16(五)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济演讲、欧洲央行执委科尔 发表演说、美国4月房屋开工年率、美国4月建筑许可年率、美国路透/密西根大学消费者信 心指数5月初值、美国ECRI经济领先指标。 5/19(一)：韩国4月生产者物价指数(PPI)、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔会议发 言； 5/20(二)：台湾4月外销订单、台湾第一季经常帐、德国4月PPI、英国4月CPI和PPI数据 、美国Redbook连锁店销售、日本4月进出口、贸易收支、澳洲央行公布5月政策会议记录、 日本央行货币政策会议、美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话； 5/21(三)：英国央行货币政策委员会5月会议投票结果、英国4月零售销售、美国抵押贷 款市场指数、欧元区5月消费者信心、美联储主席叶伦在纽约大学毕业典礼演说、欧洲央行 管委会会议、美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录； 5/22(四)：台湾4月失业率、汇丰中国5月制造业PMI初值、欧元区5月Markit制造业/服 务业/综合PMI初值、英国第一季GDP修正值、美国5月Markit制造业PMI初值、美国4月成屋销 售年率、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话； 5/23(五)：台湾标售30年公债、台湾4月工业生産和第一季经济成长率、德国第一季GDP 详细报告、美国4月新屋销售年率(万户)、欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.208 30.203 30.145-30.214 30.205 4.55 7.04 元太外汇经纪公司 30.203 30.195 30.145-30.203 30.200 2.29 3.54 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.195/-0.165 (完)